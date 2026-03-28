Россия атаковала Николаевскую область «шахедами», среди восьми раненых семеро детей – ОВА

Вечером 28 марта российские войска атаковали Николаевскую область ударными дронами Shahed. В результате удара в Воскресенской общине пострадали восемь человек. Об этом говорится в сообщении начальника ОВА Виталия Кима, пишет УНН.

Детали

Глава Николаевской ОВА Ким заявил, что среди раненых – семеро детей.

По словам Кима, все пострадавшие госпитализированы. Им оказывается необходимая медицинская помощь.

Информация о характере ранений и возможных разрушениях по состоянию на сейчас уточняется.

Удар по общине в Николаевской области произошел во время очередной вечерней атаки российских дронов по Украине.

