Германия предусмотрела почти 12 млрд евро на поддержку Украины в бюджете на 2027 год

На Покровском направлении украинские военнослужащие уничтожили почти 50 оккупантов — Генштаб

Ухудшение прогноза роста ВВП и 70 млрд евро непокрытых потребностей: правительство одобрило доработанный Бюджет-2027

Российский конвой с военной техникой "бежал" после спецоперации Украины у берегов Ливии — СМИ

Украина провела операцию в Ливии без координации с Европой — Зеленский после разговора с Мелони

Растут, но отметку в 100 долларов ещё не преодолели — что происходит с ценами на нефть

Гуманитарная миссия на Кинбурнской косе: Лубинец назвал главное условие её проведения

28 ноября в Украине будут действовать графики — сколько придется сидеть без света

Правительство сегодня направит в Раду доработанный бюджет-2027 — ключевые цифры и изменения