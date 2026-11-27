Мелони возмущена Зеленским из-за ударов Украины по российским судам у берегов Ливии без предварительного уведомления Италии — Bloomberg
Киев • УНН
Мелони заявила, что удары Украины по российским судам у берегов Ливии нарушили суверенитет страны. Зеленский пообещал усилить координацию с Римом.
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони выразила возмущение президенту Украины Владимиру Зеленскому из-за ударов по российским судам у побережья Ливии, о которых Киев заранее не предупредил союзников. Инцидент привел к ухудшению отношений между Киевом и Римом, сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
Во время телефонного разговора 27 ноября Мелони резко раскритиковала действия украинской стороны. По словам источника, осведомленного о ходе разговора, атаки на российский военный корабль и грузовое судно в минувшие выходные вызвали серьезное недовольство итальянского премьер-министра.
В офисе Мелони заявили, что украинская операция "нарушила суверенитет Ливии и рискует распространить конфликт на Средиземноморье".
Как отмечает Bloomberg, ситуация создает для Мелони политические риски накануне выборов 2027 года, учитывая географическую близость Италии к Ливии и позиции отдельных представителей ее правительственной коалиции.
Зеленский пообещал улучшить координацию с Италией
По информации офиса итальянского премьер-министра, Зеленский подтвердил, что операцию провели без предварительного согласования с партнерами.
Президент Украины выразил понимание обеспокоенности итальянской стороны и пообещал обеспечить полноценный обмен информацией, а также прямую и постоянную связь.
В то же время Мелони завершила разговор категоричным заявлением о недопустимости подобных действий.
Рим не может согласиться с действиями, которые ставят под угрозу итальянскую или региональную безопасность
Украина провела операцию в Ливии без координации с Европой — Зеленский после разговора с Мелони27.11.26, 21:07 • 12488 просмотров