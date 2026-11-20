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У п’ятницю десятки тисяч працівників і студентів вийшли на вулиці по всій Італії: найбільша профспілка країни, CGIL, організувала загальний страйк, вимагаючи підвищення заробітної плати та збільшення інвестицій у державні послуги, передає УНН із посиланням на Reuters.

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Демонстрації збіглися в часі з ширшою хвилею молодіжної мобілізації в Європі. Студентські протести також були заплановані в Німеччині, Франції, Великій Британії, Австрії, Бельгії та Іспанії — їхні учасники виступають проти зростання вартості життя та збільшення військових витрат.

"Сьогодні також дуже важливий день, адже молодь виходить на вулиці не лише в Італії, а й по всій Європі", — зазначив лідер CGIL Мауріціо Ландіні.

"У всій Європі, серед пересічних людей, зростає запит на зміни", — додав він.

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Інші італійські профспілки, зокрема низовий рух Cobas, також оголосили про проведення окремих страйків. Водночас по всій країні планувалися студентські демонстрації на тлі наростаючого невдоволення політикою уряду прем’єр-міністерки Джорджі Мелоні.

Страйк, організований CGIL, мав тривати протягом усього робочого дня; у ньому взяли участь працівники як приватного, так і державного секторів, зокрема сфери освіти та охорони здоров’я.

Авіаційне та залізничне сполучення не було охоплене загальним страйком, а його вплив на місцевий громадський транспорт обмежили вимогами щодо забезпечення мінімального рівня послуг.

Виступаючи на мітингу в Римі, Ландіні повідомив, що в демонстраціях, які охопили понад 100 італійських міст, узяли участь понад мільйон людей. У Міністерстві внутрішніх справ заявили, що поки зарано називати власні оцінки кількості учасників.

Протести відбуваються в той час, коли Італія готується до парламентських виборів, запланованих на 2027 рік.

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П’ятничні демонстрації стали продовженням загальнонаціональної акції 30 жовтня, коли тисячі студентів приєдналися до страйкуючих працівників, вимагаючи збільшення фінансування освіти, а також полегшення фінансового тягаря через зростання вартості життя та житла.

Відтоді студентські групи продовжують протести й займають приміщення в школах та університетах; одним із головних гасел руху також стало неприйняття збільшення військових витрат.

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"Ми живемо за уряду, який крок за кроком скорочує фінансування охорони здоров’я та освіти, відбирає в нас сьогодення й намагається позбавити нас майбутнього", — каже 24-річна студентка університету Лаура Періторе.

"Ми чітко даємо зрозуміти: ми не відступимо і повернемо собі своє майбутнє".

Парламент розглядає запропонований урядом Мелоні бюджет на 2027 рік обсягом 26 мільярдів євро (30 мільярдів доларів). За оцінкою профспілки CGIL, цих коштів недостатньо для підтримки доходів населення та належного функціонування державних послуг. Як повідомляє італійське фінансове видання ItaliaOggi, лише незначна частина бюджету спрямована на потреби людей віком до 35 років.

Міністр промисловості Адольфо Урсо назвав п’ятничний загальний страйк "превентивним ударом", зазначивши, що лідер CGIL Мауріціо Ландіні оголосив про нього ще до того, як ознайомився зі змістом бюджету.

В ефірі телеканалу Sky TG24 Урсо також заявив, що "з великою повагою ставиться як до учасників протесту, так і до тих, хто вніс поправки до парламенту — адже саме там бюджет буде доопрацьовано та покращено".

Профспілка вимагає підвищення заробітних плат і перегляду трудових договорів, щоб відновити купівельну спроможність, втрачену через інфляцію, а також повної індексації пенсій і вжиття заходів, які б унеможливили підвищення пенсійного віку.

"У людей виникають цілком базові проблеми: їм ледве вдається зводити кінці з кінцями, тому вони потребують вищих зарплат; їм потрібна дієва система охорони здоров’я; молоді потрібні школи, які справді працюють, — зазначив Ландіні. —

Цей бюджет не вирішує жодної з цих проблем".