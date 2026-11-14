Францію накрила нова хвиля масових протестів: понад 100 тисяч людей вийшли на вулиці, у Парижі поліція застосувала газ
Київ • УНН
У Франції п’яту суботу поспіль протестували понад 100 тисяч людей. У Парижі поліція застосувала сльозогінний газ.
У Франції в суботу, 14 листопада, відбулася нова хвиля масових протестів проти стрімкого зростання цін. За повідомленнями, на вулиці вийшли понад 100 тисяч людей, які вимагають підвищення зарплат і збільшення фінансування освіти. У Парижі під час демонстрацій поліція застосувала сльозогінний газ. Про це повідомляє Le Figaro, пише УНН.
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Акції протесту тривають уже п'яту суботу поспіль. Учасники демонстрацій висловлюють невдоволення подорожчанням життя та вимагають від влади заходів для підтримки купівельної спроможності населення.
До протестів у Парижі долучилися студенти, представники профспілок та учасники руху "жовтих жилетів".
У Парижі поліція застосувала сльозогінний газ
Під час демонстрацій у французькій столиці правоохоронці застосували сльозогінний газ. Інформації про кількість затриманих або постраждалих у наданих повідомленнях немає.
Серед головних вимог протестувальників – підвищення заробітних плат, збільшення державних видатків на освіту та заходи проти зростання вартості життя.
Нинішні виступи стали продовженням протестної активності, яка триває у Франції кілька тижнів поспіль.
У Франції після протестів вирішили підвищити мінімальну зарплату10.11.26, 00:16 • 4905 переглядiв