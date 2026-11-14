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Францію накрила нова хвиля масових протестів: понад 100 тисяч людей вийшли на вулиці, у Парижі поліція застосувала газ

Київ • УНН

 • 22 перегляди

У Франції п’яту суботу поспіль протестували понад 100 тисяч людей. У Парижі поліція застосувала сльозогінний газ.

Францію накрила нова хвиля масових протестів: понад 100 тисяч людей вийшли на вулиці, у Парижі поліція застосувала газ

У Франції в суботу, 14 листопада, відбулася нова хвиля масових протестів проти стрімкого зростання цін. За повідомленнями, на вулиці вийшли понад 100 тисяч людей, які вимагають підвищення зарплат і збільшення фінансування освіти. У Парижі під час демонстрацій поліція застосувала сльозогінний газ. Про це повідомляє Le Figaro, пише УНН.

Деталі

Акції протесту тривають уже п'яту суботу поспіль. Учасники демонстрацій висловлюють невдоволення подорожчанням життя та вимагають від влади заходів для підтримки купівельної спроможності населення.

До протестів у Парижі долучилися студенти, представники профспілок та учасники руху "жовтих жилетів".

У Парижі поліція застосувала сльозогінний газ

Під час демонстрацій у французькій столиці правоохоронці застосували сльозогінний газ. Інформації про кількість затриманих або постраждалих у наданих повідомленнях немає.

Серед головних вимог протестувальників – підвищення заробітних плат, збільшення державних видатків на освіту та заходи проти зростання вартості життя.

Нинішні виступи стали продовженням протестної активності, яка триває у Франції кілька тижнів поспіль.

У Франції після протестів вирішили підвищити мінімальну зарплату10.11.26, 00:16 • 4905 переглядiв

Степан Гафтко

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