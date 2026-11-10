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У Франції після протестів вирішили підвищити мінімальну зарплату

Київ • УНН

 • 62 перегляди

Мінімальну зарплату у Франції підвищать на 1,6% — приблизно на 24 євро. Профспілки вимагають збільшення на 100–150 євро.

У Франції після протестів вирішили підвищити мінімальну зарплату

Прем'єр-міністр Франції Себастьян Лекорню пообіцяв підвищити мінімальну заробітну плату на тлі протестів проти зростання вартості життя. Однак запропоноване збільшення викликало невдоволення профспілок. Про це повідомляє фінський мовник Yle, пише УНН.

Деталі

За словами Лекорню, вже на початку наступного місяця мінімальна зарплата зросте на 1,6%, або приблизно на 24 євро на місяць. Після підвищення її розмір становитиме трохи більше ніж 1500 євро.

Водночас французькі профспілки вважають таке збільшення недостатнім. Вони назвали пропозицію уряду "крихтами", наголосивши, що вона не компенсує зростання витрат населення.

Профспілки вимагають значно більшого підвищення

Зокрема, профспілка CFDT наполягає на збільшенні мінімальної зарплати на 100 євро щомісяця, тоді як CGT вимагає приблизно 150 євро.

У Франції мінімальну заробітну плату традиційно переглядають на початку року з урахуванням інфляції. Нинішня пропозиція уряду передбачає підвищення на 1,6%, з яких 1% становить додаткове збільшення, а 0,6% – індексація.

Рішення пролунало після протестів проти дорожнечі та соціальної нерівності, які відбулися, зокрема, 7 листопада в Бордо.

На масштабних протестах у Франції затримали понад 400 людей06.11.26, 09:05 • 6588 переглядiв

Степан Гафтко

СуспільствоЕкономікаСвіт
Франція