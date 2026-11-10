Во Франции после протестов решили повысить минимальную зарплату

Премьер-министр Франции Себастьян Лекорню пообещал повысить минимальную заработную плату на фоне протестов против роста стоимости жизни. Однако предложенное повышение вызвало недовольство профсоюзов. Об этом сообщает финский вещатель Yle, пишет УНН.

Детали

По словам Лекорню, уже в начале следующего месяца минимальная зарплата вырастет на 1,6%, или примерно на 24 евро в месяц. После повышения её размер составит немного более 1500 евро.

В то же время французские профсоюзы считают такое повышение недостаточным. Они назвали предложение правительства "крохами", подчеркнув, что оно не компенсирует рост расходов населения.

Профсоюзы требуют значительно большего повышения

В частности, профсоюз CFDT настаивает на увеличении минимальной зарплаты на 100 евро ежемесячно, тогда как CGT требует примерно 150 евро.

Во Франции минимальную заработную плату традиционно пересматривают в начале года с учётом инфляции. Нынешнее предложение правительства предусматривает повышение на 1,6%, из которых 1% составляет дополнительное увеличение, а 0,6% — индексация.

Решение прозвучало после протестов против дороговизны и социального неравенства, которые прошли, в частности, 7 ноября в Бордо.

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