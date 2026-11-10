Во Франции после протестов решили повысить минимальную зарплату

$45.320.1250.650.40
ukenru
22:37 • 4 просмотра
Прекращение огня в Украине даже не будут обсуждать на переговорах в Абу-Даби — NYT
21:58 • 2400 просмотра
В Украине планируют установить 1200 мобильных укрытий, Корецкий рассказал, какие города получат их первыми
21:44 • 3158 просмотра
Украинские военные усиливают позиции Украины на переговорах, Зеленский объяснил, каким именно образом
20:53 • 5538 просмотра
Украинцы предложили снизить предельный возраст службы до 55 лет — что ответил Корецкий
20:40 • 5410 просмотра
Возвращение декларирования для сотрудников СБУ — Зеленский внес законопроект в Раду
20:34 • 4750 просмотра
Украинские военные уничтожили на Покровском направлении 59 оккупантов, есть раненые — Генштаб
20:06 • 6254 просмотра
Дополнительные бригады энергетиков уже сформировали: где в Украине особенно сложная ситуация с электроэнергией
17:58 • 14423 просмотра
Буданов заявил, что в Абу-Даби уделят внимание гуманитарному треку — на какой результат рассчитывает глава ОП
17:35 • 15075 просмотра
10 ноября в Украине будут действовать отключения — сколько очередей будут отключать
17:15 • 13559 просмотра
"Летит большой мыльный пузырь" — украинские полярники зафиксировали удивительное явление Photo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Популярные новости
Дени Вильнёв признался, что наслаждается выбором нового Джеймса Бонда9 ноября, 12:44 • 21089 просмотра
В Абу-Даби состоятся трёхсторонние переговоры, с европейцами запланирована координация - Умеров9 ноября, 12:57 • 11882 просмотра
Миссия МВФ начала пересмотр программы финансирования: получит ли Украина 1,67 млрд долларов9 ноября, 14:15 • 19244 просмотра
Британского комика Расселла Брэнда приговорили к 10,5 года лишения свободы за изнасилование и сексуальное насилие9 ноября, 16:26 • 11684 просмотра
"Он обязательно останется в структуре "Динамо" — Суркис о будущем Ярмоленко PhotoVideo16:50 • 10802 просмотра
публикации
Минус $6,6 млрд и новая волна подорожания: как российские атаки ударили по экономике Украины9 ноября, 16:19 • 20727 просмотра
Регламентный комитет вернул три постановления об отмене бюджетных выводов: повлияет ли это на Госбюджет-20279 ноября, 15:25 • 22203 просмотра
Бизнес призвал правоохранителей прекратить давление на предприятия: помогут ли новые подходы решить проблему авиализинга
Эксклюзив
9 ноября, 14:33 • 19962 просмотра
Миссия МВФ начала пересмотр программы финансирования: получит ли Украина 1,67 млрд долларов9 ноября, 14:15 • 19265 просмотра
Осенняя подкормка сада: какие удобрения нужно внести в почву, чтобы получить щедрый урожай в следующем году8 ноября, 11:27 • 56907 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Кирилл Буданов
Астафьева Дарья Викторовна
Дональд Трамп
Стив Уиткофф
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Абу-Даби
Польша
Франция
Реклама
УНН Lite
Соседи рассказали, каким был стрелок из Кракова, убивший 9 человек, и раскрыли неожиданные подробности его жизни22:04 • 700 просмотра
Зеленский наградил Дарью Астафьеву государственной наградой, за что певица получила орден21:09 • 1150 просмотра
Два дебютанта, возвращение Месси, рекорд Ямаля — FIFPRO объявила символическую сборную годаPhoto20:21 • 1722 просмотра
Кендалл Дженнер и Джейкоб Элорди устроили романтическое свидание в Нью-ЙоркеPhoto19:53 • 2296 просмотра
Защитник «Барселоны» Пау Кубарси получил награду Golden Boy 2026Video19:02 • 2900 просмотра
Актуальное
Золото
Фильм
Техника
Социальная сеть
Financial Times

Во Франции после протестов решили повысить минимальную зарплату

Киев • УНН

 • 220 просмотра

Минимальную зарплату во Франции повысят на 1,6% — примерно на 24 евро. Профсоюзы требуют увеличения на 100–150 евро.

Во Франции после протестов решили повысить минимальную зарплату

Премьер-министр Франции Себастьян Лекорню пообещал повысить минимальную заработную плату на фоне протестов против роста стоимости жизни. Однако предложенное повышение вызвало недовольство профсоюзов. Об этом сообщает финский вещатель Yle, пишет УНН.

Детали

По словам Лекорню, уже в начале следующего месяца минимальная зарплата вырастет на 1,6%, или примерно на 24 евро в месяц. После повышения её размер составит немного более 1500 евро.

В то же время французские профсоюзы считают такое повышение недостаточным. Они назвали предложение правительства "крохами", подчеркнув, что оно не компенсирует рост расходов населения.

Профсоюзы требуют значительно большего повышения

В частности, профсоюз CFDT настаивает на увеличении минимальной зарплаты на 100 евро ежемесячно, тогда как CGT требует примерно 150 евро.

Во Франции минимальную заработную плату традиционно пересматривают в начале года с учётом инфляции. Нынешнее предложение правительства предусматривает повышение на 1,6%, из которых 1% составляет дополнительное увеличение, а 0,6% — индексация.

Решение прозвучало после протестов против дороговизны и социального неравенства, которые прошли, в частности, 7 ноября в Бордо.

На масштабных протестах во Франции задержали более 400 человек06.11.26, 09:05 • 6588 просмотров

Степан Гафтко

ОбществоЭкономикаНовости Мира
Франция