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Францию накрыла новая волна массовых протестов: более 100 тысяч человек вышли на улицы, в Париже полиция применила газ

Киев • УНН

 • 542 просмотра

Во Франции пятую субботу подряд протестовали более 100 тысяч человек. В Париже полиция применила слезоточивый газ.

Францию накрыла новая волна массовых протестов: более 100 тысяч человек вышли на улицы, в Париже полиция применила газ

Во Франции в субботу, 14 ноября, прошла новая волна массовых протестов против стремительного роста цен. По сообщениям, на улицы вышли более 100 тысяч человек, требующих повышения зарплат и увеличения финансирования образования. В Париже во время демонстраций полиция применила слезоточивый газ. Об этом сообщает Le Figaro, пишет УНН.

Детали

Акции протеста продолжаются уже пятую субботу подряд. Участники демонстраций выражают недовольство подорожанием жизни и требуют от властей мер для поддержки покупательной способности населения.

К протестам в Париже присоединились студенты, представители профсоюзов и участники движения «жёлтых жилетов».

В Париже полиция применила слезоточивый газ

Во время демонстраций во французской столице правоохранители применили слезоточивый газ. Информации о количестве задержанных или пострадавших в предоставленных сообщениях нет.

Среди главных требований протестующих — повышение заработных плат, увеличение государственных расходов на образование и меры против роста стоимости жизни.

Нынешние выступления стали продолжением протестной активности, которая продолжается во Франции несколько недель подряд.

Во Франции после протестов решили повысить минимальную зарплату10.11.26, 00:16 • 4937 просмотров

Степан Гафтко

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