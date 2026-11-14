Францию накрыла новая волна массовых протестов: более 100 тысяч человек вышли на улицы, в Париже полиция применила газ
Киев • УНН
Во Франции пятую субботу подряд протестовали более 100 тысяч человек. В Париже полиция применила слезоточивый газ.
Во Франции в субботу, 14 ноября, прошла новая волна массовых протестов против стремительного роста цен. По сообщениям, на улицы вышли более 100 тысяч человек, требующих повышения зарплат и увеличения финансирования образования. В Париже во время демонстраций полиция применила слезоточивый газ. Об этом сообщает Le Figaro, пишет УНН.
Детали
Акции протеста продолжаются уже пятую субботу подряд. Участники демонстраций выражают недовольство подорожанием жизни и требуют от властей мер для поддержки покупательной способности населения.
К протестам в Париже присоединились студенты, представители профсоюзов и участники движения «жёлтых жилетов».
В Париже полиция применила слезоточивый газ
Во время демонстраций во французской столице правоохранители применили слезоточивый газ. Информации о количестве задержанных или пострадавших в предоставленных сообщениях нет.
Среди главных требований протестующих — повышение заработных плат, увеличение государственных расходов на образование и меры против роста стоимости жизни.
Нынешние выступления стали продолжением протестной активности, которая продолжается во Франции несколько недель подряд.
Во Франции после протестов решили повысить минимальную зарплату10.11.26, 00:16 • 4937 просмотров