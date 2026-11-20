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В пятницу десятки тысяч работников и студентов вышли на улицы по всей Италии: крупнейший профсоюз страны CGIL организовал всеобщую забастовку, требуя повышения заработной платы и увеличения инвестиций в государственные услуги, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Демонстрации совпали по времени с более широкой волной молодежной мобилизации в Европе. Студенческие протесты также были запланированы в Германии, Франции, Великобритании, Австрии, Бельгии и Испании — их участники выступают против роста стоимости жизни и увеличения военных расходов.

"Сегодня также очень важный день, ведь молодежь выходит на улицы не только в Италии, но и по всей Европе", — отметил лидер CGIL Маурицио Ландини.

"По всей Европе, среди обычных людей, растет запрос на перемены", — добавил он.

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Другие итальянские профсоюзы, в частности низовое движение Cobas, также объявили о проведении отдельных забастовок. В то же время по всей стране планировались студенческие демонстрации на фоне растущего недовольства политикой правительства премьер-министра Джорджи Мелони.

Забастовка, организованная CGIL, должна была продолжаться в течение всего рабочего дня; в ней приняли участие работники как частного, так и государственного сектора, в частности сферы образования и здравоохранения.

Авиационное и железнодорожное сообщение не было охвачено всеобщей забастовкой, а ее влияние на местный общественный транспорт ограничили требованиями по обеспечению минимального уровня услуг.

Выступая на митинге в Риме, Ландини сообщил, что в демонстрациях, охвативших более 100 итальянских городов, приняли участие более миллиона человек. В Министерстве внутренних дел заявили, что пока слишком рано называть собственные оценки количества участников.

Протесты проходят в то время, когда Италия готовится к парламентским выборам, запланированным на 2027 год.

Добавим

Пятничные демонстрации стали продолжением общенациональной акции 30 октября, когда тысячи студентов присоединились к бастующим работникам, требуя увеличения финансирования образования, а также облегчения финансового бремени из-за роста стоимости жизни и жилья.

С тех пор студенческие группы продолжают протесты и занимают помещения в школах и университетах; одним из главных лозунгов движения также стало неприятие увеличения военных расходов.

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"Мы живем при правительстве, которое шаг за шагом сокращает финансирование здравоохранения и образования, отбирает у нас настоящее и пытается лишить нас будущего", — говорит 24-летняя студентка университета Лаура Периторе.

"Мы четко даем понять: мы не отступим и вернем себе свое будущее".

Парламент рассматривает предложенный правительством Мелони бюджет на 2027 год объемом 26 миллиардов евро (30 миллиардов долларов). По оценке профсоюза CGIL, этих средств недостаточно для поддержки доходов населения и надлежащего функционирования государственных услуг. Как сообщает итальянское финансовое издание ItaliaOggi, лишь незначительная часть бюджета направлена на потребности людей в возрасте до 35 лет.

Министр промышленности Адольфо Урсо назвал пятничную всеобщую забастовку "превентивным ударом", отметив, что лидер CGIL Маурицио Ландини объявил о ней еще до того, как ознакомился с содержанием бюджета.

В эфире телеканала Sky TG24 Урсо также заявил, что "с большим уважением относится как к участникам протеста, так и к тем, кто внес поправки в парламент — ведь именно там бюджет будет доработан и улучшен".

Профсоюз требует повышения заработных плат и пересмотра трудовых договоров, чтобы восстановить покупательную способность, утраченную из-за инфляции, а также полной индексации пенсий и принятия мер, которые сделали бы невозможным повышение пенсионного возраста.

"У людей возникают совершенно базовые проблемы: им едва удается сводить концы с концами, поэтому им нужны более высокие зарплаты; им нужна эффективная система здравоохранения; молодежи нужны школы, которые действительно работают, — отметил Ландини. —

Этот бюджет не решает ни одной из этих проблем".