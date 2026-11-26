Країни Європейського Союзу, які виступають за збереження фінансування регіонального розвитку та сільського господарства, змінили позицію щодо підтримки України та долучилися до обговорення нової кредитної допомоги Києву. Йдеться про так звану групу "Друзів згуртованості" (Friends of Cohesion), до якої входять держави, що зацікавлені у збереженні фінансування менш розвинених регіонів ЄС. повідомляє Rapporteur, пише УНН.

Деталі

Питання фінансової підтримки України стало одним із ключових під час саміту Європейської ради у Брюсселі 26–27 листопада. Європейські лідери обговорюють можливість надання Україні нового кредиту обсягом 45 млрд євро для покриття частини прогнозованого бюджетного дефіциту у 2027 році.

За пропозицією Європейської комісії, 20 млрд євро можуть спрямувати на цивільні потреби української держави, а ще 25 млрд євро — на військову підтримку.

Водночас дискусія навколо кредиту пов'язана з переговорами щодо наступного довгострокового бюджету ЄС на 2028–2034 роки. Частина країн наполягає на скороченні бюджетних витрат, тоді як Франція, Італія та інші держави захищають фінансування аграрної політики й регіонального розвитку.

Раніше Угорщина, Словаччина, Чехія та Болгарія висловлювали небажання брати участь у фінансуванні нового кредиту для України. Натомість Німеччина та низка інших держав наполягають на спільній відповідальності всіх членів ЄС за підтримку Києва.

Переговори щодо кредиту та майбутнього бюджету Євросоюзу тривають. Остаточне рішення потребуватиме узгодження між усіма 27 державами-членами ЄС.

Бюджет ЄС хочуть захистити від Ле Пен на тлі її погроз щодо грошей Україні - FT