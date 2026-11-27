Міжнародна федерація бобслею та скелетону (IBSF) заборонила юніорській збірній України зі скелетону використовувати наліпки Free Azov на спортивному спорядженні. Про це повідомив лідер збірної України зі скелетону Владислав Гераскевич, передає УНН.

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Українська сторона вже направила офіційне звернення до міжнародної організації та домагається скасування цього рішення.

За словами Гераскевича, 18 листопада українські спортсмени з власної ініціативи розмістили на скелетонах наліпки Free Azov, щоб привернути увагу міжнародної спільноти до долі українських військовослужбовців, які залишаються в російському полоні. Однак 26 листопада українська федерація отримала лист від президентки IBSF Хайке Гроссванг із вимогою прибрати відповідні написи зі спортивного спорядження.

Вони визнають гуманітарну місію цього слогану, але вже далі в реченні знову говорять про війну та політику – зазначив Гераскевич.

Спортсмен наголосив, що аналогічні гуманітарні заклики раніше використовували представники інших видів спорту. Зокрема, прапори із закликом звільнити захисників "Азовсталі" демонстрували український боксер Олександр Усик та гравці національної збірної України з футболу.

У міжнародній федерації пояснили своє рішення необхідністю дотримання принципу політичного нейтралітету. В IBSF зазначили, що напис містить згадку про конкретний військовий підрозділ, який бере участь у збройному конфлікті. Заборона поширюється як на змагальні, так і на тренувальні заїзди.

Всеукраїнська федерація бобслею та скелетону своєю чергою вже направила офіційну відповідь до IBSF, у якій обґрунтувала правомірність використання гуманітарного гасла.

Очікуємо на зняття цієї безглуздої заборони – додав Гераскевич.

Зазначимо, що міжнародний сезон української юніорської збірної зі скелетону стартує 27–28 листопада на етапі Кубка Європи в норвезькому Ліллехаммері. Цей сезон має особливе значення для спортсменів у контексті підготовки та відбору до зимових Юнацьких Олімпійських ігор 2028 року.

Нагадаємо

У лютому 2026 року Владислава Гераскевича не допустили до змагань на зимових Олімпійських іграх в Італії через його намір виступити у "Шоломі пам'яті" із зображеннями українських спортсменів, які загинули внаслідок російської агресії. Згодом Спортивний арбітражний суд відхилив апеляцію українського скелетоніста.