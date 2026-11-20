Речниця Міністерства закордонних справ росії марія захарова заявила в п’ятницю, що участь Каї Каллас, високої представниці Європейського Союзу із закордонних справ і політики безпеки, у будь-яких можливих майбутніх переговорах із москвою щодо України призведе до зриву переговорного процесу. про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Раніше цього місяця Каллас заявила, що росія не має права вирішувати, хто представлятиме Європейський Союз на мирних переговорах між Україною та рф. Вона додала, що знає про небажання москви бачити її серед учасників переговорів, однак представляє всі 27 держав-членів ЄС, а не виступає від власного імені.

Каллас також заявляла, що росія має погодитися на припинення вогню в Україні та піти на поступки, перш ніж можна буде розпочати повноцінні мирні переговори. Вона скептично оцінювала готовність росії обговорювати європейську архітектуру безпеки в межах переговорного процесу.

захарова під час брифінгу в москві заявила, що Каллас абсолютно не підходить для участі в таких переговорах. Вона також перелічила низку висловлювань представниці ЄС, які, на її думку, свідчать про її антиросійську позицію.

"Якщо хтось у Брюсселі зацікавлений у такому переговорнику з Росією, це лише чітко демонструє нам, яких результатів вони сподіваються досягти в діалозі з нами, — зриву будь-яких мирних ініціатив. Із цим, як мені здається, вона (Каллас) впорається на відмінно", - заявила Захарова.

Європа поки що не брала участі в мирних переговорах між росією та Україною за посередництва США. Однак було погоджено, що в разі залучення до переговорного процесу Європу представлятимуть п’ять великих військових держав: Велика Британія, яка не є членом ЄС, а також Франція, Німеччина, Італія та Польща. Крім того, участь братимуть інституції Євросоюзу.

ЄС визначив представників Європи для участі в майбутніх переговорах щодо завершення війни в Україні

У четвер президент росії володимир путін заявив, що москва запропонувала європейським представникам приїхати до росії, щоб уточнити їхню позицію щодо мирних переговорів до ухвалення рішення про формат подальших зустрічей.

Заступник міністра закордонних справ росії сергій рябков у п’ятницю повідомив, що опрацьовується можливий візит до москви представників Великої Британії, Німеччини та Франції.

Каллас про переговори з рф: Європа визначилася з форматом, тепер - робота над суттю