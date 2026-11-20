Представительница Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила в пятницу, что участие Каи Каллас, высокой представительницы Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности, в любых возможных будущих переговорах с Москвой по Украине приведет к срыву переговорного процесса. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

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Ранее в этом месяце Каллас заявила, что Россия не имеет права решать, кто будет представлять Европейский союз на мирных переговорах между Украиной и РФ. Она добавила, что знает о нежелании Москвы видеть ее среди участников переговоров, однако представляет все 27 государств — членов ЕС, а не выступает от собственного имени.

Каллас также заявляла, что Россия должна согласиться на прекращение огня в Украине и пойти на уступки, прежде чем можно будет начать полноценные мирные переговоры. Она скептически оценивала готовность России обсуждать европейскую архитектуру безопасности в рамках переговорного процесса.

Захарова во время брифинга в Москве заявила, что Каллас совершенно не подходит для участия в таких переговорах. Она также перечислила ряд высказываний представительницы ЕС, которые, по ее мнению, свидетельствуют о ее антироссийской позиции.

"Если кто-то в Брюсселе заинтересован в таком переговорщике с Россией, это лишь четко демонстрирует нам, каких результатов они надеются достичь в диалоге с нами, — срыва любых мирных инициатив. С этим, как мне кажется, она (Каллас) справится на отлично", — заявила Захарова.

Европа пока не принимала участия в мирных переговорах между Россией и Украиной при посредничестве США. Однако было согласовано, что в случае привлечения к переговорному процессу Европу будут представлять пять крупных военных держав: Великобритания, которая не является членом ЕС, а также Франция, Германия, Италия и Польша. Кроме того, будут участвовать институты Европейского союза.

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В четверг президент России Владимир Путин заявил, что Москва предложила европейским представителям приехать в Россию, чтобы уточнить их позицию относительно мирных переговоров до принятия решения о формате дальнейших встреч.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в пятницу сообщил, что прорабатывается возможный визит в Москву представителей Великобритании, Германии и Франции.

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