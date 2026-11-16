Каллас о переговорах с рф: Европа определилась с форматом, теперь - работа над содержанием

$45.430.0450.220.12
ukenru
08:20 • 1056 просмотра
В ЕС определились со способом предоставить Украине еще €45 млрд - FT
07:00 • 9000 просмотра
В оккупированном Крыму зафиксировали удар по Крымскому мосту и ограничения движения
05:59 • 17229 просмотра
Ночь взрывов и пожаров в россии и на оккупированных территориях — какие регионы атакованы и что оказалось под ударом
05:34 • 17351 просмотра
Китай официально подтвердил встречу Трампа, Путина и Си 19 ноября — стало известно, что обсудят лидеры
04:16 • 20009 просмотра
Фон дер Ляйен объяснила, как именно и в каком формате Европа присоединится к переговорам Украины и России
03:38 • 21091 просмотра
В России мужчину приговорили к 14 годам колонии за фотографии могил военнослужащих — Кремль скрывает потери в войне
02:56 • 17730 просмотра
Россия впервые показала наземный запуск ракеты "Бандероль" — эксперты объяснили новую угрозу для Украины
16 ноября, 02:17 • 16479 просмотра
Келлог предложил возможный сценарий прекращения огня в Украине вдоль нынешней линии фронта
16 ноября, 01:17 • 20069 просмотра
В России и на ВОТ раздаются взрывы: автомобильное движение в сторону Москвы приостановлено
16 ноября, 00:16 • 14893 просмотра
В Варшаве расследуют осквернение памятников с надписями «Слава УПА» — Украина подозревает российскую провокацию
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+4°
5.6м/с
67%
757мм
Популярные новости
Кейт Миддлтон объявила тему ежегодного рождественского концерта в Вестминстерском аббатстве15 ноября, 23:05 • 14034 просмотра
Леонардо Ди Каприо отпраздновал 52-летие с Аль Пачино, Джеффом Безосом и другими звёздами ГолливудаPhoto16 ноября, 00:06 • 14889 просмотра
Кэти Перри и Джастин Трюдо вместе появились на благотворительном вечере в Голливуде16 ноября, 01:06 • 12649 просмотра
Фил Коллинз расплакался во время церемонии в Голливуде — дочь поддержала легендарного музыканта16 ноября, 02:05 • 9428 просмотра
Джонни Депп вернулся на вершину кинопроката впервые за 8 лет — новый фильм уже собрал $42 млн03:05 • 8468 просмотра
публикации
Как защитить жилище от негативной энергии: народные приметы, обереги и древние способы очищения дома15 ноября, 15:00 • 48731 просмотра
Те, кто работает в тени: как агентура СБУ делает возможными самые сложные спецоперации15 ноября, 08:06 • 64971 просмотра
Диабет может годами развиваться без симптомов: сколько украинцев страдают этим заболеванием и как его выявить14 ноября, 14:59 • 82327 просмотра
Криминалитет, ФСБ и НАБУ: использовали ли российские спецслужбы антикоррупционеров для атаки на СБУ?Video14 ноября, 14:31 • 71212 просмотра
Двойные стандарты НАБУ: почему повреждённые телефоны Дуки стали публичным аргументом, а история Магамедрасулова — нетVideo14 ноября, 09:01 • 82424 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляйен
Джо Байден
Владимир Зеленский
Си Цзиньпин
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Крым
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Вспышка Эболы в Конго почти вышла из-под контроля — более 5500 погибших за 6 месяцев05:52 • 5082 просмотра
В Испании нашли древние гробницы с золотом, серебром и африканской слоновой костью05:05 • 5854 просмотра
Звёзды могут исчезнуть с ночного неба из-за космических дата-центров — учёные предупредили об угрозе04:05 • 7014 просмотра
Джонни Депп вернулся на вершину кинопроката впервые за 8 лет — новый фильм уже собрал $42 млн03:05 • 8794 просмотра
Фил Коллинз расплакался во время церемонии в Голливуде — дочь поддержала легендарного музыканта16 ноября, 02:05 • 9746 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
ChatGPT
Золото
Старлинк

Каллас о переговорах с рф: Европа определилась с форматом, теперь - работа над содержанием

Киев • УНН

 • 546 просмотра

Европейские лидеры согласовали формат участия в переговорах по поводу войны рф против Украины. ЕС также обсудит требования россии и безопасность Чёрного моря.

Каллас о переговорах с рф: Европа определилась с форматом, теперь - работа над содержанием

Европейские лидеры определились с форматом участия в мирных переговорах по поводу войны рф против Украины, теперь же ожидается работа над содержанием. Об этом заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас, прибыв на заседание Совета ЕС по иностранным делам на уровне глав МИД 16 ноября, пишет УНН.

Детали

"... обсудим Украину и то, что происходит сейчас. В пятницу лидеры определились с форматом, но нам нужно поработать над содержанием, как мы делали это раньше до настоящего момента", — сказала Верховный представитель ЕС.

"В дискуссиях, которые мы проведем сегодня и переговорах, я считаю важным, когда мы говорим об Украине. В 2021 году был явный повод для войны, когда россияне выдвигали список своих требований, а теперь они выдвигают те же требования и дополняют их. Это также явный повод для продолжения войны. Поэтому мы должны ясно смотреть на это. Мы обсудим с министрами иностранных дел содержание, например, мы предложили максимальные требования, чтобы фактически ответить на максимальные требования, которые россия все еще выдвигает. Впереди много работы", — добавила Каллас.

ЕС определил представителей Европы для участия в будущих переговорах по завершению войны в Украине13.11.26, 20:22 • 10102 просмотра

Также она анонсировала обсуждение безопасности в Черном море.

"Я думаю, это очень своевременно, учитывая атаки в Черном море, которые произошли в минувшие выходные. Мы поговорим о безопасности Черного моря, но также поговорим о транспортной доступности. Что еще мы можем сделать вместе? Ведь все стремятся диверсифицировать свои энергетические портфели, торговые маршруты, цепочки поставок", — отметила глава дипломатии ЕС.

"У нас также состоится конференция по разминированию в Украине. Это очень важно, потому что речь идет не только об Украине, но и об опыте и знаниях, которыми можно поделиться относительно разминирования, проводимого в других странах мира. Поэтому это действительно важные темы", — указала Каллас.

Юлия Шрамко

Война в УкраинеНовости Мира
Война в Украине
Кайя Каллас
Европейский Союз
Украина