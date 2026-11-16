Каллас о переговорах с рф: Европа определилась с форматом, теперь - работа над содержанием

Европейские лидеры определились с форматом участия в мирных переговорах по поводу войны рф против Украины, теперь же ожидается работа над содержанием. Об этом заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас, прибыв на заседание Совета ЕС по иностранным делам на уровне глав МИД 16 ноября, пишет УНН.

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"... обсудим Украину и то, что происходит сейчас. В пятницу лидеры определились с форматом, но нам нужно поработать над содержанием, как мы делали это раньше до настоящего момента", — сказала Верховный представитель ЕС.

"В дискуссиях, которые мы проведем сегодня и переговорах, я считаю важным, когда мы говорим об Украине. В 2021 году был явный повод для войны, когда россияне выдвигали список своих требований, а теперь они выдвигают те же требования и дополняют их. Это также явный повод для продолжения войны. Поэтому мы должны ясно смотреть на это. Мы обсудим с министрами иностранных дел содержание, например, мы предложили максимальные требования, чтобы фактически ответить на максимальные требования, которые россия все еще выдвигает. Впереди много работы", — добавила Каллас.

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Также она анонсировала обсуждение безопасности в Черном море.

"Я думаю, это очень своевременно, учитывая атаки в Черном море, которые произошли в минувшие выходные. Мы поговорим о безопасности Черного моря, но также поговорим о транспортной доступности. Что еще мы можем сделать вместе? Ведь все стремятся диверсифицировать свои энергетические портфели, торговые маршруты, цепочки поставок", — отметила глава дипломатии ЕС.

"У нас также состоится конференция по разминированию в Украине. Это очень важно, потому что речь идет не только об Украине, но и об опыте и знаниях, которыми можно поделиться относительно разминирования, проводимого в других странах мира. Поэтому это действительно важные темы", — указала Каллас.