Каллас про переговори з рф: Європа визначилася з форматом, тепер - робота над суттю

Європейські лідери визначилися з форматом участі у мирних переговорах щодо війни рф проти України, тепер же очікується робота над суттю. Про це заявила голова дипломатії ЄС Кая Каллас, прибувши на засідання Ради ЄС із закордонних справ на рівні голів МЗС 16 листопада, пише УНН.

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"... обговоримо Україну та те, що відбувається зараз. У п'ятницю лідери визначилися з форматом, але нам потрібно попрацювати над суттю, як ми робили це раніше до цього моменту", - сказала Верховний представник ЄС.

"У дискусіях, які ми проведемо сьогодні, та переговорах я вважаю важливим, коли ми говоримо про Україну. У 2021 році був чіткий привід для війни, коли росіяни висували список своїх вимог, а тепер вони висувають ті самі вимоги та доповнюють їх. Це також чіткий привід для продовження війни. Тож ми повинні чітко дивитися на це. Ми обговоримо з міністрами закордонних справ суть, наприклад, ми запропонували максимальні вимоги, щоб фактично відповісти на максимальні вимоги, які росія все ще висуває. Попереду багато роботи", - додала Каллас.

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Також вона анонсувала обговорення безпеки у Чорному морі.

"Я думаю, це дуже своєчасно, враховуючи атаки у Чорному морі, які сталися минулими вихідними. Ми поговоримо про безпеку Чорного моря, але також поговоримо про транспортну доступність. Що ми ще можемо зробити разом? Тому що всі прагнуть диверсифікувати свої енергетичні портфелі, торгові маршрути, ланцюжки поставок", - зазначила голова дипломатії ЄС.

"У нас також відбудеться конференція з розмінування в Україні. Це дуже важливо, тому що йдеться не лише про Україну, а й про досвід та знання, якими можна поділитися щодо розмінування, яке проводиться в інших країнах світу. Тому це справді важливі теми", - вказала Каллас.