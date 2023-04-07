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Lucasfilm анонсировал три новых фильма из серии "Звездные войны". Дейзи Ридли вернется в роли Рей

Lucasfilm анонсировал три новых фильма из серии "Звездные войны". Дейзи Ридли вернется в роли Рей

Киев • УНН

 • 1840009 просмотра

КИЕВ. 7 апреля. УНН. В пятницу Lucasfilm объявил о трех новых фильмах кинофраншизы "Звездные войны", пишет УНН.

Детали

Новость включает возвращение Дейзи Ридли в роли Рей в одном из фильмов, была обнародована на мероприятии Star Wars Celebration Europe 2023 в Лондоне президентом Lucasfilm Кэтлин Кеннеди, а также на вебсайте «Звездных войн».

Режиссировать фильмы будут Джеймс Мэнголд, Дэйв Филони и Шармин Обейд-Чиной.

Фильм Мэнголда «расскажет историю о первом джедае, который обладает силой и использует ее как освободительную в эпоху хаоса и угнетения», в то время как фильм Филони расскажет об «эскалации войны между осколками империи и новой республикой».

Действия фильма Обейд-Чиной будет происходить через 15 лет после «Скайуокера. Восхождение», и в нем Дейзи Ридли вернется в роли Рей. Он «расскажет историю восстановления нового ордена джедаев и сил, восставших, чтобы разрушить его». Lucasfilm недавно объявил, что Стивен Найт из «Острых козырьков» заменил Деймона Линделофа и Джастина Бритт-Гибсона в качестве сценаристов этого фильма.

На том же мероприятии Lucasfilm подтвердил серию новых телешоу, в том числе вторую серию спин-оффа Андорры и мандалорцев «Асока».

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