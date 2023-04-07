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Lucasfilm анонсував три нових фільми із серії "Зоряні війни". Дейзі Рідлі повернеться у ролі Рей

Lucasfilm анонсував три нових фільми із серії "Зоряні війни". Дейзі Рідлі повернеться у ролі Рей

Київ • УНН

 • 1840013 перегляди

КИЇВ. 7 квітня. УНН. У п'ятницю Lucasfilm оголосив про три нові фільми кінофраншизи "Зоряні війни", пише УНН.

Деталі

Новина включає повернення Дейзі Рідлі в ролі Рей в одному з фільмів, була оприлюднена на заході Star Wars Celebration Europe 2023 в Лондоні президентом Lucasfilm Кетлін Кеннеді, а також на вебсайті «Зоряних воєн».

Режисуватимуть фільми Джеймс Менголд, Дейв Філоні та Шармін Обейд-Чіной.

Фільм Менголда «розкаже історію про першого джедая, який володів силою і використовує її як звільнювальну в епоху хаосу і пригнічення», тоді як фільм Філоні розповідає про «ескалацію війни між осколками імперії та новою республікою».

Дії фільму Обейд-Чіной відбуватиметься через 15 років після «Скайуокера. Сходження», і в ньому Дейзі Рідлі повернеться у ролі Рей. Він «розкаже історію відновлення нового ордену джедаїв і сил, що повстали, щоб зруйнувати його». Lucasfilm нещодавно оголосив, що Стівен Найт з «Гострих козирків» замінив Деймона Лінделофа та Джастіна Брітт-Гібсона як сценаристів цього фільму.

На тому ж заході Lucasfilm підтвердив серію нових телешоу, у тому числі другу серію андорського та мандалорського спін-офф «Асока».

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