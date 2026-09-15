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За время правления Путина из России вывели капитал на сумму более $1 трлн

Киев • УНН

 • 4178 просмотра

В 2001–2025 годах отток капитала из российской экономики достиг 130% ВВП. Общая сумма выведенных средств могла превысить $1 трлн.

За время правления Путина из России вывели капитал на сумму более $1 трлн

Отток капитала из российской экономики за четверть века правления владимира путина превысил размер годового ВВП страны. Об этом свидетельствуют расчёты российского Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, сообщает The Moscow Times, пишет УНН.

Детали

По оценкам центра, в течение 2001–2025 годов накопленный отток капитала из реального сектора превысил 110% ВВП, а из экономики в целом — 130% ВВП. В течение последних 10 лет реальный сектор ежегодно терял в среднем около 3% ВВП.

Рекордным стал 2022 год, когда за границу ушло более 12% ВВП на фоне ухода западных компаний и массовой эмиграции после начала полномасштабной войны против Украины. Более 10% ВВП россия потеряла из-за оттока капитала и в 2014 году после аннексии Крыма и введения первой волны западных санкций.

Из россии могли вывести уже более $1 трлн

Центробанк рф после начала полномасштабной войны засекретил статистику по выводу капитала частным сектором. Однако его прежние данные свидетельствуют, что только за 2001–2021 годы накопленный отток составил $780,8 млрд.

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За 27 лет — с 1994 по 2021 год — из россии вывели $907,4 млрд. The Moscow Times оценивает, что на сегодняшний день общая сумма, вероятно, уже превысила $1 трлн.

Эксперты называют отток капитала из россии хроническим и отмечают, что его масштабы значительно превышают показатели многих стран с сопоставимым уровнем доходов. Для сокращения оттока они предлагают, в частности, облагать налогом зарубежные активы российских компаний и провести амнистию ранее выведенного капитала.

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Степан Гафтко

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