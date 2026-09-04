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путин назвал «глупыми слухами» опасения россиян по поводу заморозки банковских вкладов

Киев • УНН

 • 472 просмотра

путин опроверг возможность заморозки банковских вкладов россиян, объём которых превысил 70 трлн рублей. Слухи распространяются с 2024 года.

путин назвал «глупыми слухами» опасения россиян по поводу заморозки банковских вкладов

Российский диктатор владимир путин назвал "глупыми" слухи о возможной заморозке банковских вкладов граждан рф, объём которых превысил 70 трлн рублей. Об этом сообщает The Moscow Times, пишет УНН.

Детали

По словам путина, даже в 2022 году, когда россияне массово обращались в банки, чтобы снять сбережения, финансовые учреждения якобы без проблем выдавали вкладчикам деньги.

Это просто какие-то вбросы, к тому же довольно глупые

– заявил путин, отвечая на вопрос о возможной заморозке депозитов.

В российских банках накопились десятки триллионов рублей

Рост объёма сбережений путин объяснил высокими банковскими ставками. Он также заявил, что, несмотря на экономические трудности, экономика рф якобы находится "в абсолютно стабильном режиме".

Слухи о возможной заморозке вкладов в рф появились ещё в 2024 году. А летом 2026 года лидер КПРФ геннадий зюганов предложил использовать часть средств граждан и бизнеса, хранящихся в банках, для решения бюджетных и экономических проблем россии.

путин призвал привлечь "каждого" россиянина к "общей победе"29.08.26, 01:57 • 5778 просмотров

Степан Гафтко

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Владимир Путин