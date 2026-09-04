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путін назвав "дурними чутками" побоювання росіян щодо заморожування банківських вкладів

Київ • УНН

 • 216 перегляди

путін заперечив можливе заморожування банківських вкладів росіян, обсяг яких перевищив 70 трлн рублів. Чутки ширяться з 2024 року.

путін назвав "дурними чутками" побоювання росіян щодо заморожування банківських вкладів

російський диктатор володимир путін назвав "дурними" чутки про можливу заморозку банківських вкладів громадян рф, обсяг яких перевищив 70 трлн рублів. Про це повідомляє The Moscow Times, пише УНН.

Деталі

За словами путіна, навіть у 2022 році, коли росіяни масово зверталися до банків, щоб зняти заощадження, фінансові установи нібито без проблем видавали вкладникам гроші.

Це просто вкиди якісь, до речі, доволі дурні

– заявив путін, відповідаючи на запитання про можливу заморозку депозитів.

У російських банках накопичилися десятки трильйонів рублів

Зростання обсягу заощаджень путін пояснив високими банківськими ставками. Він також заявив, що, попри економічні труднощі, економіка рф нібито перебуває "в абсолютно стабільному режимі".

Чутки про можливе заморожування вкладів у рф з'явилися ще у 2024 році. А влітку 2026 року лідер КПРФ геннадій зюганов запропонував використати частину коштів громадян і бізнесу, які зберігаються в банках, для розв'язання бюджетних та економічних проблем росії.

путін закликав залучити "кожного" росіянина до "спільної перемоги"29.08.26, 01:57 • 5777 переглядiв

Степан Гафтко

ЕкономікаСвіт
Банківська картка
Володимир Путін