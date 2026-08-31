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лавров заявил, что действия НАТО в Арктике представляют "прямую угрозу" для рф

Киев • УНН

 • 1132 просмотра

лавров заявил, что действия НАТО в Арктике угрожают безопасности россии. Альянс усиливает присутствие в регионе.

лавров заявил, что действия НАТО в Арктике представляют "прямую угрозу" для рф

россия рассматривает деятельность НАТО в Арктике как прямую угрозу безопасности, заявил министр иностранных дел рф сергей лавров в статье, опубликованной в понедельник, на фоне того, как члены альянса усиливают свое присутствие в регионе после начала войны россии против Украины, сообщает Reuters, пишет УНН.

Подробности

В феврале НАТО начало миссию под названием "Арктический часовой" (Arctic Sentry) для усиления своего присутствия на Крайнем Севере, что, как указывает издание, подчеркивает повышенное внимание альянса к Арктике на фоне напряженности с россией и стремления президента США Дональда Трампа получить контроль над Гренландией.

россия, располагающая военно-морским флотом, включая атомные подводные лодки в Арктике, как отмечается, рассматривает этот регион как свою сферу интересов, где она также разрабатывает судоходный маршрут для сообщения с азиатскими странами.

москва ранее выразила протест против миссии Arctic Sentry, а в статье лавров, многолетний министр иностранных дел главы кремля владимира путина, заявил, что россия рассматривает военные учения НАТО в регионе как "агрессивные".

"Такая военная деятельность на Крайнем Севере создает прямые угрозы безопасности россии. Риски инцидентов, которые могут спровоцировать вооруженное противостояние с потенциально катастрофическими последствиями, возрастают", — сказал лавров в статье, опубликованной российским МИД.

россия имеет масштабное военное присутствие и разветвленную военную инфраструктуру в Арктике, а в последние годы Китай начал усиливать свою активность в этом богатом полезными ископаемыми районе, преимущественно в партнерстве с москвой.

Норвегия, сосед россии, в этом месяце расширила недавно созданную военную бригаду со штаб-квартирой в Арктике, что стало последним шагом страны НАТО по усилению своего оборонного присутствия после начала полномасштабной войны рф против Украины в 2022 году.

москва, пишет издание, ранее отвергала обвинения в том, что она представляет угрозу для НАТО.

США считают, что путин может проверить решимость НАТО ограниченным вторжением - WSJ07.08.26, 10:29 • 15455 просмотров

Юлия Шрамко

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