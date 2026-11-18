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Италия намерена стать очередной страной, которая ограничит доступ несовершеннолетних к социальным сетям — вслед за такими государствами, как Австралия, Бразилия и Греция. Ожидается, что до конца года парламент одобрит соответствующий правительственный декрет, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Детям в возрасте до 13 лет будет запрещено иметь аккаунты в социальных сетях.

Несовершеннолетние в возрасте от 13 до 15 лет смогут пользоваться ими только при условии, что их аккаунты будут привязаны к учетным записям одного из родителей.

Создание самостоятельных аккаунтов будет разрешено с 16 лет.

Эти меры содержатся в поправке к декрету о безопасности, который в настоящее время обсуждается в парламенте и должен быть утвержден до конца декабря.

Поправка, с текстом которой ознакомилось агентство Reuters, еще не была официально представлена, однако уже получила поддержку правой коалиции премьер-министра Джорджи Мелони.

По словам источников в парламенте, принятие этой поправки практически гарантировано.

"Эта поправка может стать решающим поворотным моментом как для родителей, которые борются с цифровой зависимостью своих детей, так и для самих несовершеннолетних", — заявил Фабио Рампелли, высокопоставленный депутат от партии Мелони "Братья Италии".

Согласно текущей редакции документа (которая еще может быть изменена во время парламентских обсуждений), действие запрета не будет распространяться на образовательные приложения.

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Предполагается, что компании — владельцы социальных сетей будут обязаны проверять возраст своих пользователей. Эта проверка будет осуществляться в соответствии с инструкциями, которые итальянский регулятор в сфере телекоммуникаций (AGCOM) должен разработать в течение девяти месяцев после вступления декрета в силу.

На социальные сети оказывается давление с требованием изменить их алгоритмы — на фоне растущей во всем мире обеспокоенности тем, что эти платформы способствуют кризису психического здоровья среди детей.

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