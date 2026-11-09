У Meta нашли способ защиты подростков в соцсетях — какую технологию применят

$45.320.1250.650.40
ukenru
14:15 • 254 просмотра
Миссия МВФ начала пересмотр программы финансирования: получит ли Украина 1,67 млрд долларов
14:05 • 942 просмотра
НАТО направит своего представителя на переговоры в Абу-Даби — кто поедет от Альянса
12:57 • 6852 просмотра
В Абу-Даби состоятся трёхсторонние переговоры, с европейцами запланирована координация - Умеров
11:19 • 12830 просмотра
Рада поддержала создание Космических сил ВСУ - что предусматривается
10:30 • 14677 просмотра
Генштаб подтвердил поражение под петербургом завода, задействованного в обеспечении топливом "Искандеров"
09:55 • 14275 просмотра
Атаки рф оставили без света часть 12 областей, введены аварийные отключения
09:19 • 15143 просмотра
Звонок Путину вызвал дипломатический раскол в Европе по поводу переговоров об Украине — Politico
08:52 • 12459 просмотра
ЕС запустит для Украины специальный механизм помощи после ударов РФ — Зеленский
Эксклюзив
08:23 • 14867 просмотра
Дело о врачебной халатности врачей Odrex: суд провёл первое заседание в ноябре
9 ноября, 06:00 • 21008 просмотра
Курс валют на 9 ноября: НБУ резко "обвалил" евро
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Популярные новости
Премьер-министр Финляндии призвал Европу жёстче реагировать на гибридные действия России9 ноября, 04:28 • 11632 просмотра
Трамп допустил получение Украиной "иной формы" после войны9 ноября, 06:28 • 18405 просмотра
Пианиста с круизного лайнера спасли после девяти часов в океанеVideo9 ноября, 06:54 • 5914 просмотра
Трамп назвал шуткой предложение главе UFC стать пресс-секретарём10:04 • 13722 просмотра
Джастин Тимберлейк показал сыновей в редком совместном появлении на публикеVideo10:48 • 10436 просмотра
публикации
Миссия МВФ начала пересмотр программы финансирования: получит ли Украина 1,67 млрд долларов14:15 • 228 просмотра
Осенняя подкормка сада: какие удобрения нужно внести в почву, чтобы получить щедрый урожай в следующем году8 ноября, 11:27 • 46407 просмотра
Польза граната для организма и можно ли есть косточки: объясняет диетолог
Эксклюзив
8 ноября, 08:32 • 67720 просмотра
Первый снег в Украине: какие области уже почувствовали дыхание зимыVideo6 ноября, 19:34 • 88556 просмотра
Новые расходы в платежках за коммунальные услуги: украинцев хотят обязать платить за обустройство укрытий6 ноября, 18:49 • 117832 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Виталий Кличко
Урсула фон дер Ляйен
Марко Рубио
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Абу-Даби
Франция
Германия
Реклама
УНН Lite
Дени Вильнёв признался, что наслаждается выбором нового Джеймса Бонда12:44 • 3760 просмотра
Джастин Тимберлейк показал сыновей в редком совместном появлении на публикеVideo10:48 • 10473 просмотра
Трамп назвал шуткой предложение главе UFC стать пресс-секретарём10:04 • 13761 просмотра
Производство Cybertruck свернут, но сейчас Tesla добавляет еще одну производственную смену — Маск назвал причину7 ноября, 20:10 • 44456 просмотра
Фильм «Эбенезер» выйдет в прокат 13 ноября — поможет ли Джонни Деппу роль Скруджа вернуться из опалы7 ноября, 17:29 • 46274 просмотра
Актуальное
Отопление
Facebook
Instagram
Социальная сеть
Фильм

У Meta нашли способ защиты подростков в соцсетях — какую технологию применят

Киев • УНН

 • 448 просмотра

Meta распространит в мире ИИ-технологию оценки возраста для защиты подростков в Instagram, Facebook и Messenger. Решение принято на фоне исков.

У Meta нашли способ защиты подростков в соцсетях — какую технологию применят
Фото: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Компания Meta Platforms заявила в понедельник, что расширит свою технологию оценки возраста с помощью искусственного интеллекта по всему миру, чтобы перевести миллионы подростков в Instagram в режим защиты аккаунтов подростков, поскольку компания сталкивается с исками, в которых утверждается, что ее платформы причиняют вред молодым пользователям, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Аккаунты подростков, доступные в Instagram, Facebook и Messenger, включают встроенную защиту, которая автоматически ограничивает круг тех, кто может связываться с подростками, контент, который они видят, и время, которое они проводят в приложениях.

Родители в США начнут получать уведомления Instagram в этом месяце, в которых объясняется, как подростки попадают в соответствующие возрастные режимы защиты, сообщила Meta.

В Австралии Meta начала использовать сигнал возрастного диапазона Apple в качестве дополнительного метода определения возраста пользователей.

Meta навязывает сотрудникам своего нового ИИ-агента03.09.26, 10:50 • 6599 просмотров

Meta заявила, что продолжает внедрять эту технологию в Facebook и начнет запускать аналогичную технологию по всему миру в Threads позднее в этом году.

Meta столкнулась с многочисленными исками из-за обвинений в том, что ее платформы причиняют вред подросткам.

В августе Meta заключила соглашения на сумму до 18 миллиардов долларов почти с каждым штатом и территорией США для урегулирования исков, поданных генеральными прокурорами в связи с вредом, причиняемым платформами подросткам.

Согласно соглашениям, Meta согласилась улучшить способ идентификации подростков и детей в возрасте до 13 лет.

В прошлом месяце Meta заключила соглашение с подростком-истцом в суде Лос-Анджелеса, рассматривая утверждения о том, что Instagram и Facebook были разработаны таким образом, чтобы вызывать зависимость, проблемы с психическим здоровьем и расстройство пищевого поведения.

Антонина Туманова

Новости МираТехнологии
ИИ (искусственный интеллект)
Социальная сеть
Reuters
Австралия
Соединённые Штаты
Facebook
Instagram