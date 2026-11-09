У Meta нашли способ защиты подростков в соцсетях — какую технологию применят

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Компания Meta Platforms заявила в понедельник, что расширит свою технологию оценки возраста с помощью искусственного интеллекта по всему миру, чтобы перевести миллионы подростков в Instagram в режим защиты аккаунтов подростков, поскольку компания сталкивается с исками, в которых утверждается, что ее платформы причиняют вред молодым пользователям, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Аккаунты подростков, доступные в Instagram, Facebook и Messenger, включают встроенную защиту, которая автоматически ограничивает круг тех, кто может связываться с подростками, контент, который они видят, и время, которое они проводят в приложениях.

Родители в США начнут получать уведомления Instagram в этом месяце, в которых объясняется, как подростки попадают в соответствующие возрастные режимы защиты, сообщила Meta.

В Австралии Meta начала использовать сигнал возрастного диапазона Apple в качестве дополнительного метода определения возраста пользователей.

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Meta заявила, что продолжает внедрять эту технологию в Facebook и начнет запускать аналогичную технологию по всему миру в Threads позднее в этом году.

Meta столкнулась с многочисленными исками из-за обвинений в том, что ее платформы причиняют вред подросткам.

В августе Meta заключила соглашения на сумму до 18 миллиардов долларов почти с каждым штатом и территорией США для урегулирования исков, поданных генеральными прокурорами в связи с вредом, причиняемым платформами подросткам.

Согласно соглашениям, Meta согласилась улучшить способ идентификации подростков и детей в возрасте до 13 лет.

В прошлом месяце Meta заключила соглашение с подростком-истцом в суде Лос-Анджелеса, рассматривая утверждения о том, что Instagram и Facebook были разработаны таким образом, чтобы вызывать зависимость, проблемы с психическим здоровьем и расстройство пищевого поведения.