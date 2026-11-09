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У Meta знайшли спосіб для захисту підлітків у соцмережах - яку технологію застосують

Київ • УНН

 • 1246 перегляди

Meta поширить у світі ШІ-технологію оцінки віку для захисту підлітків в Instagram, Facebook і Messenger. Рішення ухвалено на тлі позовів.

У Meta знайшли спосіб для захисту підлітків у соцмережах - яку технологію застосують
Фото: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Компанія Meta Platforms заявила в понеділок, що розширить свою технологію оцінки віку за допомогою штучного інтелекту в усьому світі, щоб перевести мільйони підлітків в Instagram у режим захисту облікових записів підлітків, оскільки компанія стикається з позовами, в яких стверджується, що її платформи завдають шкоди молодим користувачам, передає УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

Облікові записи підлітків, доступні в Instagram, Facebook та Messenger, включають вбудований захист, який автоматично обмежує, хто може контактувати з підлітками, контент, який вони бачать, та час, який вони проводять у додатках.

Батьки в США почнуть отримувати сповіщення Instagram цього місяця, в яких пояснюється, як підлітки потрапляють у відповідні вікові режими захисту, повідомила Meta.

В Австралії Meta почала використовувати сигнал вікового діапазону Apple як додатковий метод для визначення віку користувачів.

Meta нав'язує співробітникам свого нового ШІ-агента03.09.26, 10:50 • 6599 переглядiв

Meta заявила, що продовжує впроваджувати цю технологію у Facebook і почне запускати аналогічну технологію по всьому світу на Threads пізніше цього року.

Meta зіткнулася з численними позовами через звинувачення у тому, що її платформи завдають шкоди підліткам.

У серпні Meta уклала угоди на суму до 18 мільярдів доларів майже з кожним штатом і територією США для вирішення позовів, поданих генеральними прокурорами щодо шкоди платформ для підлітків.

Згідно з угодами, Meta погодилася покращити спосіб ідентифікації підлітків та дітей віком до 13 років.

Meta минулого місяця уклала угоду з позивачем-підлітком у суді в Лос-Анджелесі, перевіряючи твердження про те, що Instagram та Facebook були розроблені таким чином, щоб викликати залежність, проблеми з психічним здоров'ям та розлад харчової поведінки.

Антоніна Туманова

СвітТехнології
ШІ (штучний інтелект)
Соціальна мережа
Reuters
Австралія
Сполучені Штати Америки
Facebook
Instagram