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Что празднуют 18 октября в Украине и мире

Киев • УНН

 • 5524 просмотра

18 октября отмечают профессиональные, международные и церковные памятные дни. В Украине чествуют работников пищевой промышленности и апостола Луку.

Что празднуют 18 октября в Украине и мире

18 октября в мире под эгидой ООН отмечают Европейский день борьбы с торговлей людьми, по инициативе ВОЗ проходит Всемирный день менопаузы, а также празднуют Всемирный день мониторинга воды и Международный день галстука.

В Украине в третье воскресенье октября отмечают День работников пищевой промышленности. В церковном календаре по новому стилю чтят святого апостола и евангелиста Луку, а по старому стилю вспоминают святую мученицу Харитину, пишет УНН.

День работников пищевой промышленности Украины

Официальный профессиональный праздник, установленный Указом Президента Украины в 1995 году, который отмечается ежегодно в третье воскресенье октября.

Событие подчеркивает стратегическое значение пищевой и перерабатывающей индустрии для обеспечения продовольственной безопасности государства, стабильности внутреннего рынка и расширения экспортного потенциала отечественного агропромышленного комплекса.

Европейский день борьбы с торговлей людьми (European Day against Human Trafficking)

Учрежден Европейской комиссией в 2007 году для объединения усилий стран — членов ЕС, правоохранительных органов и общественных организаций в противодействии современным формам рабства.

Событие призвано повысить осведомленность общества о рисках трудовой и сексуальной эксплуатации, вербовки через Интернет, а также усилить защиту и социальную реабилитацию пострадавших.

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Всемирный день менопаузы (World Menopause Day)

День учрежден Всемирным обществом по изучению менопаузы при поддержке Всемирной организации здравоохранения.

Целью дня является преодоление табу вокруг возрастных физиологических изменений в женском организме, расширение доступа женщин к современной заместительной гормональной терапии, профилактика остеопороза и сердечно-сосудистых осложнений, а также обеспечение высокого качества жизни в зрелом возрасте.

Всемирный день мониторинга воды (World Water Monitoring Day)

Международная информационно-экологическая программа, учрежденная в 2003 году Фондом чистой воды США.

Событие призывает граждан, волонтеров и ученых проводить базовые химические и биологические анализы местных водоемов, привлекая внимание мирового сообщества к проблеме загрязнения пресноводных ресурсов и необходимости их сохранения.

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Международный день галстука (International Necktie Day)

Популярный неофициальный культурный праздник, учрежденный в Хорватии по инициативе организации Academia Cravatica в 2003 году.

Происхождение аксессуара восходит к XVII веку, когда хорватские всадники использовали шелковые шейные платки, которые впоследствии покорили парижскую моду. День популяризирует галстук как элемент мировой деловой и светской культуры, изысканности и делового дресс-кода.

Память святого апостола и евангелиста Луки

По новому календарю православные и греко-католические верующие чтят память святого апостола и евангелиста Луки — одного из семидесяти учеников Христа, сподвижника апостола Павла, врача по профессии и автора третьего Евангелия и Книги Деяний апостольских.

Согласно церковному преданию, апостол Лука был первым иконописцем, написавшим первые образы Пресвятой Богородицы, а также апостолов Петра и Павла. Свой молитвенный и проповеднический путь он завершил мученической кончиной в Греции.

По старому календарю верующие чтят память святой мученицы Харитины — христианской девы, пострадавшей за веру во время царствования императора Диоклетиана в городе Амис.

Открыто признав себя христианкой перед судом, она подверглась тяжелым пыткам, во время которых отошла к Господу с молитвой на устах.

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Александра Месенко

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