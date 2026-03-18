Поврежденный российский танкер с топливом дрейфует к берегам Ливии – Reuters

Поврежденный российский танкер со сжиженным природным газом, который дрейфовал в Средиземном море последние две недели, в настоящее время вошел в поисково-спасательные воды Ливии, сообщило в среду итальянское агентство гражданской защиты. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Отмечается, что наибольшей текущей угрозой является возможная утечка газа, хотя на данный момент утечек не обнаружено.

"Рассеивание газа - вполне реальная возможность", - сказал представитель агентства, добавив, что до сих пор неизвестно, сколько газа осталось на борту, поскольку два резервуара остаются целыми, но часть груза могла уже рассеяться в море.

Италия, Франция, Испания и еще шесть южных стран ЕС в письме в Европейскую комиссию предупредили, что танкер Arctic Metagaz представляет серьезную экологическую угрозу, и призвали ЕС принять меры.

Итальянское агентство гражданской защиты отметило, что любое вмешательство в отношении танкера теперь подпадает под юрисдикцию Ливии из-за его местонахождения, где в настоящее время неблагоприятные морские условия.

ЕС сообщил, что судно является частью "теневого флота" России, который используют для обхода санкций, введенных после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году.

МИД России подтвердил, что судно дрейфует в Средиземном море, и заявил, что участие Москвы в разрешении ситуации зависит от "конкретных обстоятельств".

Российское Министерство транспорта ранее в этом месяце сообщило, что Arctic Metagaz, перевозивший СПГ из арктического порта Мурманска, подвергся атаке со стороны украинских морских дронов, и заявило, что оружие было запущено с побережья Ливии.

Киев не взял на себя ответственность за какую-либо такую атаку.

