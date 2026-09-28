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Біткоїн втратив імпульс після стрімкого зростання - які прогнози по криптовалюті

Київ • УНН

 • 1592 перегляди

Біткоїн подешевшав на 2,3% до $82 568 на тлі макроекономічної невизначеності. Водночас біткоїн-ETF залучили рекордні $2,4 млрд за тиждень.

Біткоїн втратив імпульс після стрімкого зростання - які прогнози по криптовалюті

Біткоїн 28 вересня продовжив втрачати імпульс, остигнувши після стрімкого зростання останніми тижнями. Це сталося на тлі того, як новий сплеск макроекономічної невизначеності чинив тиск на ризикові активи. Про це УНН пише з посиланням на Bloomberg.

Деталі

Оригінальна криптовалюта впала в ціні на 2,3% до 82 568 доларів, перш ніж частково компенсувати втрати. На початку ранкових торгів у Нью-Йорку вона залишалася нижчою за 83 000 доларів.

Інші цифрові активи також знизилися: другий за величиною токен Ether впав на 1,9%, а Solana – на 3,9%.

Макроекономічна обстановка чинить тиск на криптовалюти. Криптовалюти впали разом з акціями та облігаціями після того, як президент США Дональд Трамп відхилив останню пропозицію Ірану про відновлення роботи Ормузької протоки, тоді як нафта продовжила своє зростання.

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Ці рухи відбуваються на тлі того, що ринки також аналізують рішення Федеральної резервної системи США, ухвалене раніше цього місяця, про підвищення процентних ставок, і трейдери починають оцінювати ймовірність ще одного підвищення у жовтні.

Корекція пішла за ралі на початку минулого тижня, що ненадовго підняв біткоїн вище 87 000 доларів, найвищого рівня з січня. Інституційний попит також зріс, і біржові фонди, що інвестують у біткоїн, залучили найбільший тижневий чистий приплив коштів з того часу, як токен досяг рекордного рівня вище 126 000 доларів у жовтні минулого року.

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Тим не менш, деякі інвестори розглядають недавню слабкість біткоїну як паузу після сильного зростання, що раніше спостерігалося, а не як кінець позитивної динаміки.

"Я не думаю, що ралі позбавлене впевненості лише через слабкість останніх кількох днів, що було б очікувано в якийсь момент з огляду на недавню силу", — сказав Річард Галвін, виконавчий голова криптоінвестиційної компанії DACM.

Американські спотові біткоїн-ETF залучили близько 2,4 мільярда доларів за тиждень, що закінчився 25 вересня, що стало найбільшим тижневим припливом з періоду, що закінчився 10 жовтня, коли приплив перевищив 2,7 мільярда доларів. Це сталося безпосередньо перед розпродажем, який тривав більшу частину 2026 року.

Нещодавній стрибок виявився достатнім, щоб вивести ETF у позитивну зону протягом року. Після відтоку понад 5 мільярдів доларів до кінця липня фонди змінили цю тенденцію і зараз наближаються до чистого припливу в 1 мільярда доларів на 2026 рік.

Сильний квартал

Біткоїн демонструє стрімке зростання протягом останнього місяця. Токен зріс приблизно на 28% із 19 серпня, коли Міністерство фінансів США заявило про збільшення викупу довгострокових облігацій. Тепер він перебуває на шляху до найкращого квартального результату з четвертого кварталу 2024 року, коли переобрання Дональда Трампа, який проводив кампанію, яка сприяла криптовалютам, допомогла біткоїну зрости на 47%.

Цей крок знаменує собою суттєве відновлення після першої половини року, хоча біткоїн, як і раніше, значно нижчий від свого жовтневого максимуму. З липня до вересня токен зріс більш ніж на 40%, компенсувавши 14-відсоткове падіння у попередньому кварталі.

Біткоїн продемонстрував відносну стійкість перед останніми подіями, які розглядалися як потенційно згубні для галузі. Крім підвищення ставки ФРС, Сенат США нещодавно не зміг просунути орієнтований на криптовалюти закон Clarity Act, який з нетерпінням чекали криптокомпанії, що прагнуть більш чітких правил у країні.

Біткоїн також дедалі більше переплітається з ширшою ситуацією на ринку казначейських облігацій та ліквідності. Вища прибутковість казначейських облігацій — яка зараз вища, ніж до оголошення про викуп 19 серпня — може зробити активи, що не приносять доходу, такі як біткоїн, менш привабливими, особливо коли інвестори очікують, що центральні банки збережуть високі ставки.

"Для того, щоб біткоїн подолав максимуми 2026 року, ймовірно, необхідна сприятлива макроекономічна обстановка", - сказав Дамієн Ло, головний інвестиційний директор Ericsenz Capital.

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Юлія Шрамко

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