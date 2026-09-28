Биткоин потерял импульс после стремительного роста - какие прогнозы по криптовалюте

Биткоин 28 сентября продолжил терять импульс, остывая после стремительного роста в последние недели. Это произошло на фоне того, как новый всплеск макроэкономической неопределённости оказывал давление на рискованные активы. Об этом УНН пишет со ссылкой на Bloomberg.

Подробности

Оригинальная криптовалюта упала в цене на 2,3%, до 82 568 долларов, прежде чем частично компенсировать потери. В начале утренних торгов в Нью-Йорке она оставалась ниже 83 000 долларов.

Другие цифровые активы также снизились: второй по величине токен Ether упал на 1,9%, а Solana — на 3,9%.

Макроэкономическая обстановка оказывает давление на криптовалюты. Криптовалюты упали вместе с акциями и облигациями после того, как президент США Дональд Трамп отклонил последнее предложение Ирана о возобновлении работы Ормузского пролива, тогда как нефть продолжила свой рост.

Нефть Brent подорожела до $105,70 после отказа Трампа от предложения Ирана относительно Ормузского пролива

Эти движения происходят на фоне того, что рынки также анализируют решение Федеральной резервной системы США, принятое ранее в этом месяце, о повышении процентных ставок, а трейдеры начинают оценивать вероятность ещё одного повышения в октябре.

Коррекция последовала за ралли в начале прошлой недели, которое ненадолго подняло биткоин выше 87 000 долларов — до самого высокого уровня с января. Институциональный спрос также вырос, и биржевые фонды, инвестирующие в биткоин, привлекли крупнейший недельный чистый приток средств с того момента, как токен достиг рекордного уровня выше 126 000 долларов в октябре прошлого года.

Биткоин подскочил до 8-месячного максимума, превысив $85 000

Тем не менее некоторые инвесторы рассматривают недавнюю слабость биткоина как паузу после ранее наблюдавшегося сильного роста, а не как конец позитивной динамики.

"Я не думаю, что ралли лишилось уверенности лишь из-за слабости последних нескольких дней, что было бы ожидаемо в какой-то момент с учётом недавней силы", — сказал Ричард Галвин, исполнительный председатель криптоинвестиционной компании DACM.

Американские спотовые биткоин-ETF привлекли около 2,4 миллиарда долларов за неделю, завершившуюся 25 сентября, что стало крупнейшим недельным притоком с периода, завершившегося 10 октября, когда приток превысил 2,7 миллиарда долларов. Это произошло непосредственно перед распродажей, которая продолжалась большую часть 2026 года.

Недавнего скачка оказалось достаточно, чтобы вывести ETF в положительную зону за год. После оттока более 5 миллиардов долларов к концу июля фонды изменили эту тенденцию и сейчас приближаются к чистому притоку в размере 1 миллиарда долларов в 2026 году.

Сильный квартал

Биткоин демонстрирует стремительный рост в течение последнего месяца. Токен вырос примерно на 28% с 19 августа, когда Министерство финансов США заявило об увеличении выкупа долгосрочных облигаций. Теперь он движется к лучшему квартальному результату с четвёртого квартала 2024 года, когда переизбрание Дональда Трампа, проводившего кампанию в поддержку криптовалют, помогло биткоину вырасти на 47%.

Этот шаг знаменует собой существенное восстановление после первой половины года, хотя биткоин по-прежнему значительно ниже своего октябрьского максимума. С июля по сентябрь токен вырос более чем на 40%, компенсировав падение на 14% в предыдущем квартале.

Биткоин продемонстрировал относительную устойчивость перед последними событиями, которые рассматривались как потенциально губительные для отрасли. Помимо повышения ставки ФРС, Сенат США недавно не смог продвинуть ориентированный на криптовалюты закон Clarity Act, которого с нетерпением ждали криптокомпании, стремящиеся к более чётким правилам в стране.

Биткоин также всё больше переплетается с более широкой ситуацией на рынке казначейских облигаций и ликвидности. Более высокая доходность казначейских облигаций — которая сейчас выше, чем до объявления о выкупе 19 августа, — может сделать активы, не приносящие дохода, такие как биткоин, менее привлекательными, особенно когда инвесторы ожидают, что центральные банки сохранят высокие ставки.

"Для того чтобы биткоин преодолел максимумы 2026 года, вероятно, необходима благоприятная макроэкономическая обстановка", — сказал Дамиэн Ло, главный инвестиционный директор Ericsenz Capital.

Биткоин вернул крипторынок к $3 трлн на фоне роста рискованных ставок