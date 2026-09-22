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Биткоин вернул крипторынок к $3 трлн на фоне роста рискованных ставок

Киев • УНН

 • 1448 просмотра

Капитализация крипторынка выросла до $3 трлн после ралли биткоина. Открытый интерес по фьючерсам почти достиг $160 млрд.

Биткоин вернул крипторынок к $3 трлн на фоне роста рискованных ставок

Цифровые активы впервые с января вернули себе $3 трлн рыночной стоимости после впечатляющего ралли биткоина, однако трейдеры также наращивают маржинальные ставки в бессрочных фьючерсах, увеличивая риск резких колебаний цен. Об этом пишет Bloomberg, пишет УНН.

Детали

По данным CoinGecko, рынок прибавил более $740 млрд стоимости с момента объявления Минфином США в прошлом месяце об увеличении выкупа долгосрочных облигаций. Кредитное плечо растёт вместе с котировками. Открытый интерес в бессрочных фьючерсах на токены поднялся почти до $160 млрд — максимума с конца октября прошлого года, показывают данные Coinglass.

В понедельник на фоне скачка цен было ликвидировано более $920 млн медвежьих ставок. Продолжающееся закрытие коротких позиций может спровоцировать сквиз, поскольку трейдеры спешат выкупить активы, чтобы закрыть убыточные сделки, создавая дополнительное давление на рост цен. Впрочем, открытый интерес продолжал расти, что свидетельствует о выходе на рынок новых позиций с плечом даже по мере вытеснения шортов.

Сквиз обычно разрушает открытый интерес. Этот не разрушил, а значит, позиции немедленно замещаются. Трейдеры гонятся за движением, а не снижают риск. Именно поэтому следующие 5% в любом направлении будут быстрее, чем ожидают

-  сказала Рейчел Лукас, аналитик BTC Markets.

Биткоин подскочил до 8-месячного максимума, превысив $85 00021.09.26, 14:25 • 6860 просмотров

Ольга Розгон

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