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Біткоїн повернув крипторинок до $3 трлн на тлі зростання ризикованих ставок

Київ • УНН

 • 1084 перегляди

Капіталізація крипторинку зросла до $3 трлн після ралі біткоїна. Відкритий інтерес у ф’ючерсах майже досяг $160 млрд.

Біткоїн повернув крипторинок до $3 трлн на тлі зростання ризикованих ставок

Цифрові активи вперше з січня повернули собі $3 трлн ринкової вартості після вражаючого ралі біткоїна, однак трейдери також нарощують маржинальні ставки у безстрокових ф'ючерсах, збільшуючи ризик різких коливань цін. Про це пише Bloomberg, пише УНН.

Деталі

За даними CoinGecko, ринок додав понад $740 млрд у вартості з моменту оголошення Мінфіну США минулого місяця про збільшення викупу довгострокових облігацій. Кредитне плече зростає разом із котируваннями. Відкритий інтерес у безстрокових ф'ючерсах за токенами піднявся майже до $160 млрд — максимуму з кінця жовтня минулого року, показують дані Coinglass.

У понеділок на тлі стрибка цін було ліквідовано понад $920 млн ведмежих ставок. Триваюче закриття коротких позицій може спровокувати сквіз, оскільки трейдери поспішають викупити активи, щоб закрити збиткові угоди, створюючи додатковий тиск на зростання цін. Утім, відкритий інтерес продовжував зростати, що свідчить про захід на ринок нових позицій із плечем навіть у міру витіснення шортів.

Сквіз зазвичай руйнує відкритий інтерес. Цей не зруйнував, а отже, позиції негайно заміщаються. Трейдери женуться за рухом, а не знижують ризик. Саме тому наступні 5% у будь-якому напрямку будуть швидшими, ніж очікують

-  сказала Рейчел Лукас, аналітик BTC Markets.

Біткоїн підскочив до 8-місячного максимуму, перевищивши $85 00021.09.26, 14:25 • 6856 переглядiв

Ольга Розгон

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Bloomberg