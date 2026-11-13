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Біткоїн впав нижче $70 000 уперше із серпня на тлі побоювань щодо інфляції

Київ • УНН

 • 1120 перегляди

Біткоїн подешевшав до $67 628, втративши до 9% за два дні. Відтік із біткоїн-ETF у США перевищив $2,5 млрд.

Біткоїн впав нижче $70 000 уперше із серпня на тлі побоювань щодо інфляції

У п’ятницю, 13 листопада, біткоїн опустився нижче $70 000 уперше із серпня. За два дні найбільша криптовалюта втратила до 9% вартості на тлі побоювань щодо інфляції та можливого підвищення процентних ставок Федеральною резервною системою США (ФРС). Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Під час торгів біткоїн подешевшав на 5,4% — до $67 628. Це найнижчий рівень із 19 серпня. Напередодні криптовалюта вже втратила 3,8%. Згодом ціна частково відновилася і на початку ранкових торгів у Нью-Йорку становила близько $69 200.

За даними CoinGlass, протягом 24 годин було ліквідовано близько $1,5 млрд довгих позицій на криптовалютному ринку. Примусовий продаж активів трейдерами, які використовували кредитне плече, посилив падіння.

Як зазначив трейдер деривативів маркетмейкера AQC Tech Шон Макналті, після пробиття рівня $70 000 було примусово закрито довгі позиції з кредитним плечем на суму понад $1 млрд, що спричинило додатковий тиск на ринок.

Ефір, друга за ринковою капіталізацією криптовалюта, подешевшав на 6% і знову опустився нижче $2 000.

Інфляція посилює тиск на криптовалютний ринок

Одним із ключових чинників падіння стали макроекономічні ризики. Високі ціни на нафту та стійка інфляція посилюють очікування подальшого підвищення процентних ставок ФРС.

У жовтні індекс споживчих цін у США без урахування продуктів харчування та енергоносіїв зріс на 0,3% порівняно з попереднім місяцем. Показник перевищив прогнози третій місяць поспіль. Загальна інфляція становила 0,4% за місяць.

Операційний директор криптовалютної біржі BTSE Джефф Мей зазначив, що можливе підвищення ставки ФРС на 50 базисних пунктів замість очікуваних 25 може спричинити подальше падіння біткоїна та інших криптовалют.

Додатковий тиск на ризикові активи чинять зміцнення долара США та нестабільність на ринку штучного інтелекту. За словами співзасновника криптовалютного маркетмейкера GSR Річа Розенблюма, ці чинники призвели до закриття частини довгих позицій у біткоїні. Серед інших причин він назвав високі показники інфляції та зміни в керівництві Nvidia.

Інституційні інвестори скорочують вкладення

Тиск на криптовалютний ринок посилюється відтоком коштів з інвестиційних продуктів. За даними матеріалу, протягом останніх двох тижнів інституційні покупці скорочували активність.

Зокрема, з 30 жовтня спотові біржові фонди (ETF) на біткоїн, зареєстровані у США, зафіксували чистий відтік коштів на понад $2,5 млрд.

Біткоїн показав найслабший жовтень за 12 років, впавши на понад 7%03.11.26, 11:09 • 4728 переглядiв

Ольга Розгон

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