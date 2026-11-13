Биткоин упал ниже $70 000 впервые с августа на фоне опасений по поводу инфляции

В пятницу, 13 ноября, биткоин опустился ниже $70 000 впервые с августа. За два дня крупнейшая криптовалюта потеряла до 9% стоимости на фоне опасений по поводу инфляции и возможного повышения процентных ставок Федеральной резервной системой США (ФРС). Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

В ходе торгов биткоин подешевел на 5,4% — до $67 628. Это самый низкий уровень с 19 августа. Накануне криптовалюта уже потеряла 3,8%. Позже цена частично восстановилась и в начале утренних торгов в Нью-Йорке составляла около $69 200.

По данным CoinGlass, в течение 24 часов было ликвидировано около $1,5 млрд длинных позиций на криптовалютном рынке. Принудительная продажа активов трейдерами, использовавшими кредитное плечо, усилила падение.

Как отметил трейдер деривативов маркетмейкера AQC Tech Шон Макналти, после пробития уровня $70 000 были принудительно закрыты длинные позиции с кредитным плечом на сумму более $1 млрд, что вызвало дополнительное давление на рынок.

Эфир, вторая по рыночной капитализации криптовалюта, подешевел на 6% и снова опустился ниже $2 000.

Инфляция усиливает давление на криптовалютный рынок

Одним из ключевых факторов падения стали макроэкономические риски. Высокие цены на нефть и устойчивая инфляция усиливают ожидания дальнейшего повышения процентных ставок ФРС.

В октябре индекс потребительских цен в США без учета продуктов питания и энергоносителей вырос на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем. Показатель превысил прогнозы третий месяц подряд. Общая инфляция составила 0,4% за месяц.

Операционный директор криптовалютной биржи BTSE Джефф Мэй отметил, что возможное повышение ставки ФРС на 50 базисных пунктов вместо ожидаемых 25 может вызвать дальнейшее падение биткоина и других криптовалют.

Дополнительное давление на рискованные активы оказывают укрепление доллара США и нестабильность на рынке искусственного интеллекта. По словам сооснователя криптовалютного маркетмейкера GSR Рича Розенблюма, эти факторы привели к закрытию части длинных позиций в биткоине. Среди других причин он назвал высокие показатели инфляции и изменения в руководстве Nvidia.

Институциональные инвесторы сокращают вложения

Давление на криптовалютный рынок усиливается оттоком средств из инвестиционных продуктов. Согласно данным материала, в течение последних двух недель институциональные покупатели сокращали активность.

В частности, с 30 октября спотовые биржевые фонды (ETF) на биткоин, зарегистрированные в США, зафиксировали чистый отток средств на сумму более $2,5 млрд.

Биткоин показал самый слабый октябрь за 12 лет, упав более чем на 7%