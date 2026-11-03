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Биткоин показал самый слабый октябрь за 12 лет, упав более чем на 7%

Киев • УНН

 • 1378 просмотра

Биткоин завершил октябрь со снижением на 7,32% — первым месячным падением с июня. Отток средств из ETF усилил опасения по поводу рынка.

Биткоин показал самый слабый октябрь за 12 лет, упав более чем на 7%

Биткоин завершил октябрь 2026 года падением на 7,32%, согласно данным аналитиков. Об этом УНН пишет со ссылкой на BeInCrypto.

Подробности

Согласно данным CoinGlass, биткоин вырос примерно на 43% в июле, августе и сентябре. Затем он завершил октябрь падением на 7,32%, что стало первым с июня снижением в месячном выражении.

Тем не менее это снижение оставило месячный импульс биткоина выше ключевой линии, считает аналитик PlanB. На его графике 14-месячный индекс относительной силы (RSI) превышает 50 третий месяц подряд. RSI измеряет импульс по шкале от 0 до 100. Показания выше 50 означают, что рост превысил потери за анализируемый период. PlanB рассматривает эту серию как начало нового бычьего (направленного на рост) рынка.

Тем не менее отток средств из биткоин-ETF говорит о более слабой картине, чем график цены.

Самый слабый октябрь биткоина с 2014 года

В каждом из трех последних лет промежуточных выборов в США биткоин завершал четвертый квартал снижением, упав на 17,3% в 2014 году, на 43,5% в 2018 году и на 14,8% в 2022 году. Все три периода совпали с медвежьими (направленными на падение) рынками биткоина, согласно данным Cointelegraph.

Бенджамин Коуэн, основатель и генеральный директор платформы криптоаналитики IntoTheCryptoverse, предположил, что промежуточные выборы могут быть сигналом для увеличения доли BTC в портфеле из-за их краткосрочного медвежьего влияния на цену.

"Обычно обвал в четвертом квартале в годы промежуточных выборов просто предоставляет возможности для покупки тем, кто давно продал", — сказал он в пятницу в X.

В июле Коуэн упомянул, что минимумы медвежьего рынка биткоина совпадают со второй половиной годов проведения промежуточных выборов.

Согласно данным CoinGlass, по состоянию на понедельник BTC снизился на 6,4% за квартал после самого слабого октября с 2014 года.

Как сообщает Bloomberg, 3 ноября биткоин упал на 0,3% до $76 515,96.

Биткоин сохраняет стабильность после рекордного взлома Binance02.11.26, 10:28 • 3322 просмотра

Источник: CoinGlass
Источник: CoinGlass

Юлия Шрамко

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