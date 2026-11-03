Біткоїн показав найслабший жовтень за 12 років, впавши на понад 7%

Біткоїн завершив жовтень 2026 року падінням на 7,32%, за даними аналітиків. Про це УНН пише з посиланням на BeInCrypto.

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За даними CoinGlass, біткоїн зріс приблизно на 43% у липні, серпні та вересні. Потім він завершив жовтень падінням на 7,32%, що стало першим із червня зниженням у місячному вимірі.

Тим не менш, це зниження залишило імпульс біткоїна за місяць вище за ключову лінію, на думку аналітика PlanB. На його графіку 14-місячний індекс відносної сили (RSI) перевищує 50 третій місяць поспіль. RSI вимірює імпульс за шкалою від 0 до 100. Показання вище 50 означають, що зростання переважило втрати за аналізований період. PlanB розглядає цю серію як початок нового бичачого (спрямованого на зростання) ринку.

Тим не менш, відтік коштів з біткоїн-ETF говорить про слабкішу картину, ніж графік ціни.

Найслабший жовтень біткоїна з 2014 року

У кожному з трьох останніх років проміжних виборів у США біткоїн завершував четвертий квартал зниженням, впавши на 17,3% у 2014 році, на 43,5% у 2018 році та на 14,8% у 2022 році. Усі три періоди збіглися з ведмежими (спрямованими на падіння) ринками біткоїна, за даними Cointelegraph.

Бенджамін Коуен, засновник і генеральний директор платформи криптоаналітики IntoTheCryptoverse, припустив, що проміжні вибори можуть бути сигналом для збільшення частки BTC у портфелі через їхній короткостроковий ведмежий вплив на ціну.

"Зазвичай обвал у четвертому кварталі в роки проміжних виборів просто надає можливості для покупки тим, хто продав давно", - сказав він у п'ятницю у X.

У липні Коуен згадав, що мінімуми ведмежого ринку біткоїна збігаються з другою половиною років проміжних виборів.

За даними CoinGlass, станом на понеділок BTC знизився на 6,4% за квартал після найслабшого жовтня з 2014 року.

Як повідомляє Bloomberg, 3 листопада біткоїн впав на 0,3% до $76 515,96.

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Джерело: CoinGlass