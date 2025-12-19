ObmenAT24 визнано найнадійнішим криптообмінником за версією Finance.ua
Київ • УНН
Сервіс ObmenAT24 очолив рейтинг Finance.ua як найнадійніший криптообмінник.
Сервіс ObmenAT24 визнано найкращим майданчиком для обміну криптовалюти на гривню за версією порталу Finance.ua. Компанія, що працює вже майже 10 років, очолила рейтинг завдяки поєднанню онлайн-зручності та можливості обміну готівки.
Історія ObmenAT24 почалася 2016 року. За цей час платформа адаптувалася до сучасних реалій, пропонуючи українцям швидкий доступ до фінансових активів. Головна особливість, яка виділяє цей сервіс серед конкурентів, — можливість здійснювати обмін не лише в інтернеті, але й у фізичних відділеннях. Наразі партнерська мережа охоплює 30 міст України та 40 міст за кордоном. Це дозволяє безпечно купувати або продавати криптоактиви (BTC, ETH, USDT тощо) за готівку.
Для тих, хто віддає перевагу онлайн-операціям, зарахування коштів займає лише 1-2 хвилини після надходження криптовалюти. Зокрема, для більшості напрямків документи не потрібні, а там, де цього вимагає європейське законодавство, діє система простого KYC. Користувачі можуть керувати своїми операціями через адаптивний сайт, де в особистому кабінеті зберігається вся історія заявок.
"Ми зробили акцент на прозорості та простоті. Клієнт завжди бачить фінальний курс без прихованих платежів, а процедура верифікації зведена до необхідного мінімуму", — зазначають у компанії.
Перше місце від Finance.ua стало підтвердженням якості послуг ObmenAT24. Раніше сервіс потрапляв до рейтингу "ТопФінанс-2025" (номінація "ТОП-100. Рейтинги найбільших") та отримав престижну нагороду FinAwards’25.