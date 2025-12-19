ObmenAT24 визнано найнадійнішим криптообмінником за версією Finance.ua

$42.340.15
Ексклюзив
06:45 • 1354 перегляди
Компенсація військовим 50% першого внеску по єОселі: уряд досі не розробив відповідний порядок
02:37 • 9920 перегляди
ЄС виділяє Україні 90 мільярдів євро допомоги на 2026–2027 роки - голова Євроради
19 грудня, 00:22 • 14437 перегляди
Трамп підписав оборонний бюджет США з допомогою Україні - Білий Дім
18 грудня, 23:33 • 14596 перегляди
Міжнародна фінансова корпорація розвитку DFC анонсувала запуск Інвестиційного фонду відбудови США-Україна
18 грудня, 22:09 • 14651 перегляди
Лідери ЄС не змогли домовитися про використання активів рф для фінансування України
18 грудня, 17:59 • 19173 перегляди
Зекономить державі мільярди доларів у післявоєнний період: Україна оголосила про успішну реструктуризацію ВВП варантів
18 грудня, 17:01 • 26929 перегляди
Атака рф на Одещину: обмежено рух до окремих пунктів пропуску через кордон з МолдовоюPhoto
Ексклюзив
18 грудня, 15:30 • 34500 перегляди
Загальні астрологічні тенденції 2026 року: час великих змін і нових можливостей
18 грудня, 14:57 • 23647 перегляди
Зеленський обговорив з прем'єром Бельгії використання заморожених активів рф
18 грудня, 14:45 • 21452 перегляди
Екіпаж українського вертольота Мі-24 загинув під час виконання бойового завдання
Популярнi новини
10-річна українка стала наймолодшою жертвою теракту під час святкування Хануки в Сіднеї18 грудня, 22:41 • 3916 перегляди
Трамп планує підписати оборонний бюджет США з допомогою Україні 18 грудня, 22:55 • 10346 перегляди
Окупаційна адміністрація ігнорує спалах епідемії у школах Алчевська - ЦНС19 грудня, 00:57 • 10581 перегляди
Інформатори фсб отримали тривалі терміни за встановлення "відеопасток" біля аеродромів на заході України01:55 • 6222 перегляди
Винахідницька активність у росії досягла 20-річного мінімуму після початку війни - ЦПД03:53 • 5986 перегляди
Загальні астрологічні тенденції 2026 року: час великих змін і нових можливостей
Ексклюзив
18 грудня, 15:30 • 34505 перегляди
25% нових автомобілів, проданих у світі у 2025 році, були електрокарами: ось хто їх купувавPhoto18 грудня, 15:04 • 25430 перегляди
Сліпа солідарність і смертельні помилки: як "Справа Odrex" показала, що українська система охорони здоров’я потребує перезавантаженняPhoto
Ексклюзив
18 грудня, 12:29 • 42823 перегляди
Як підготуватися до Нового року 2026: план та поради18 грудня, 11:44 • 40794 перегляди
Мовчання, що вбиває: чому МОЗ повинно відреагувати на масові скарги пацієнтів клініки Odrex17 грудня, 15:05 • 66344 перегляди
УНН Lite
Як підготуватися до Нового року 2026: план та поради18 грудня, 11:44 • 40790 перегляди
20 днів, щоб стати першою леді США: з'явився трейлер документального фільму про Меланію ТрампVideo17 грудня, 19:12 • 31515 перегляди
"Більше запитань, ніж відповідей": вийшов таємничий трейлер нового фільму Стівена СпілбергаVideo17 грудня, 16:22 • 30522 перегляди
Трамп заявив, що вартість нової бальної зали Білого дому може сягнути $400 млн17 грудня, 12:18 • 37205 перегляди
Власник маєтку зірки НБА Майкла Джордана планує перетворити його на музейPhotoVideo17 грудня, 06:16 • 42384 перегляди
