ObmenAT24 признан наиболее надежным криптообменником по версии Finance.ua
Киев • УНН
Сервис ObmenAT24 возглавил рейтинг Finance.ua как наиболее надежный криптообменник.
Сервис ObmenAT24 признан лучшей площадкой для обмена криптовалюты на гривню по версии портала Finance.ua. Компания, работающая уже почти 10 лет, возглавила рейтинг благодаря сочетанию онлайн-удобства и возможности обмена наличных.
История ObmenAT24 началась еще в 2016 году. За это время платформа адаптировалась к современным реалиям, предлагая украинцам быстрый доступ к финансовым активам. Главная особенность, которая выделяет этот сервис среди конкурентов, — возможность осуществлять обмен не только в интернете, но и в физических отделениях. В настоящее время партнерская сеть охватывает 30 городов Украины и 40 городов за границей. Это позволяет безопасно покупать или продавать криптоактивы (BTC, ETH, USDT и т. д.) за наличные деньги.
Для тех, кто предпочитает онлайн-операции, зачисление денежных средств занимает всего 1-2 минуты после поступления криптовалюты. В частности, для большинства направлений документы не нужны, а там, где этого требует европейское законодательство, действует система простого KYC. Пользователи могут управлять своими операциями через адаптивный сайт, где в личном кабинете хранится вся история заявок.
"Мы сделали акцент на прозрачности и простоте. Клиент всегда видит финальный курс без скрытых платежей, а процедура верификации сведена к необходимому минимуму", — отмечают в компании.
Первое место от Finance.ua стало подтверждением качества услуг ObmenAT24. Ранее сервис попадал в рейтинг "ТопФинанс-2025" (номинация "ТОП-100. Рейтинги крупнейших") и получил престижную награду FinAwards’25.