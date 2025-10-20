Біткоїн досяг 110 тисяч доларів на тлі стабілізації у торговельній війні США-Китай

$41.730.10
48.760.24
ukenru
Ексклюзив
07:13 • 3154 перегляди
Кожна дитина-сирота після 18 років отримає житло: як працюватиме новий закон
04:24 • 10821 перегляди
Трамп досі вирішує, чи давати Україні ракети Tomahawk – Венс
02:26 • 17925 перегляди
Президент США заперечує, що закликав Зеленського здати ДонбасVideo
19 жовтня, 18:24 • 57874 перегляди
Трамп закликав Зеленського прийняти умови москви, інакше путін "знищить" Україну - FT
Ексклюзив
19 жовтня, 15:10 • 89740 перегляди
Тиждень, що змінює світ навколо нас: астропрогноз на 20–27 жовтня Photo
19 жовтня, 14:19 • 51804 перегляди
Кінець миру на Близькому Сході? Ізраїль завдав потужних авіаударів по Газі після атак бойовиків - ЗМІVideo
19 жовтня, 09:24 • 46546 перегляди
росіяни випустили по Україні понад 3270 ударних дронів та 1370 авіабомб за тиждень - ЗеленськийVideo
Ексклюзив
19 жовтня, 08:44 • 42705 перегляди
На Вінниччині чоловік підпалив себе та свого сина
18 жовтня, 21:14 • 47357 перегляди
путін готовий віддати Запорізьку та Херсонську області в обмін на повний контроль над Донецьком
18 жовтня, 20:45 • 55024 перегляди
В Ірландії заарештували підозрюваного у вбивстві 17-річного українця Вадима Давиденка
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+5°
2.5м/с
85%
749мм
Популярнi новини
Швеція закликала ЄС перейти в "режим війни" для збереження миру 19 жовтня, 22:32 • 3468 перегляди
"Я йому ноги зламаю": румунська депутатка публічно пригрозила Зеленському20 жовтня, 00:21 • 23232 перегляди
Віддам даром: у Берліні хочуть підвищити штрафи за виставлені на вулиці речі20 жовтня, 00:48 • 6962 перегляди
У Єгипті знайшли 4400-річні рожеві двері, які неможливо відкрити: подробиці20 жовтня, 01:54 • 17305 перегляди
На Сумщині через обстріли рф пошкоджена залізниця: затримуються поїзди04:49 • 13650 перегляди
Публікації
Тиждень, що змінює світ навколо нас: астропрогноз на 20–27 жовтня Photo
Ексклюзив
19 жовтня, 15:10 • 89744 перегляди
Український молодіжний сленг: словник сучасних слів та термінівPhoto19 жовтня, 08:35 • 59409 перегляди
ШІ у сучасній зброї: чому тема стала актуальною, та які ризики несеPhoto
Ексклюзив
17 жовтня, 07:15 • 138666 перегляди
Єврокомісія представила дорожню карту для зміцнення оборонного потенціалу ЄС: що передбачається16 жовтня, 12:39 • 159440 перегляди
Орнітолог розповів, як допомогти лелеці, що зимує в Україні, та що робити забороненоPhoto
Ексклюзив
16 жовтня, 07:53 • 182574 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кая Каллас
Джей Ді Венс
Олена Шуляк
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Угорщина
Китай
Німеччина
Реклама
УНН Lite
Дженніфер Лопес розкрила ім'я актора, який найкраще цілується19 жовтня, 04:31 • 48379 перегляди
Нова кнопка Facebook дозволяє ШІ переглядати фото, які ви ще не завантажили18 жовтня, 06:19 • 51992 перегляди
Роками перебувала в його близькому колі: ЗМІ розсекретили нову кохану Емінема17 жовтня, 20:07 • 70963 перегляди
Сем Фендер отримав премію Mercury Prize 2025 за альбом "People Watching"Video17 жовтня, 10:57 • 70175 перегляди
Актор Ченнінг Татум та його кохана Інка Вільямс вразили пристрасним поцілунком на прем'єрі фільму: фотоPhoto15 жовтня, 15:48 • 96579 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Дипломатка
Іскандер (ОТРК)
Шахед-136
Brent

Біткоїн досяг 110 тисяч доларів на тлі стабілізації у торговельній війні США-Китай

Київ • УНН

 • 906 перегляди

Біткоїн відновився до 110 тисяч доларів США на тлі очікувань зниження процентних ставок ФРС та стабілізації торговельної війни між США і Китаєм. Інші криптовалюти, такі як Ефір, XRP, BNB, Solana, Cardano та Dogecoin, також показали зростання.

Біткоїн досяг 110 тисяч доларів на тлі стабілізації у торговельній війні США-Китай

Криптовалюта біткоїн відновлюється до 110 тис. доларів США. Серед подій, які вплинули на новий рівень котирування, очікування змін в кінці жовтня Федеральною резервною системою (ФРС) процентних ставок. Ідеться також про стабілізацію у економічному протистоянні між Вашингтоном і Пекіном.

Передає УНН із посиланням на Іnvesting.

Деталі

Понеділок, 20 жовтня, почався з даних щодо відновлення високої ціни біткойна - на сьогодні досягнуто рівень 110 тис. доларів США. Вказується, що криптовалюта отримала підтримку від стійких прогнозів, що Федеральний резерв знизить процентні ставки в кінці жовтня, а також від більш широкого зростання цін на ризикові активи.

Крім того, важливим фактором стає усвідомлення певного заспокоєння у світлі торговельної війни між США і Китаєм. Міністр фінансів США Скотт Бессент оголошував, що цього тижня планується продовження торговельних переговорів на високому рівні з китайськими міністрами.

Загальні ціни на криптовалюти зросли. Серед того, що слід зазначити - це відновлення біткоїна в понеділок. Пояснюється також, що більшість альткоїнів зафіксували різке відновлення після нещодавніх втрат.

Інші криптовалюти:

  • ефір - зростання на 4,1% до $4 057,96;
    • XRP зріс на 4,2% до $2,4510;
      • BNB зріс на 3,6% до $1 130,20;
        • solana зріс на 3,2%;
          • сardano підскочив на 5,4%;
            • dogecoin зріс на 5,6%.

              Також $TRUMP зріс на 2,2%.

              Доповнення

              Раніше серед негативних факторів, які вплинулина криптовалютні ринки, були певні питання щодо "економічного здоров'я" США. Важливий аспект - припинення роботи уряду Сполучеих Штатів, що триває третій тиждень поспіль. 

              Нагадаємо

              Різке падіння біткоїна з рекордних $126 000 до $103 000 було спровоковано оголошенням адміністрації президента США Дональда Трампа про новий пакет мит проти китайського імпорту. Це спричинило каскад ліквідацій на ринку криптовалют на рекордні $19 мільярдів.

              Фінтехекспертка та співзасновниця Concord Fintech Solutions Олена Сосєдка тоді пояснила, що така реакція крипторинку свідчить про його глибоку інтеграцію в глобальні фінансові процеси.

              Ринок криптовалют більше не існує у вакуумі. Він вже інтегрований у глобальний фінансовий ринок, і все більше реагує на ті самі фактори, що й традиційні активи. Якщо інвестори очікують уповільнення світової економіки через торгові обмеження - вони скорочують позиції у всьому, що має високий ризик, включно з криптою

              – пояснила Олена Сосєдка.

              Вона також зазначила, що падіння мало короткостроковий характер, спричинений ефектом "risk-off", і у короткій перспективі Bitcoin може консолідуватися в діапазоні $110–125 тис.  

              Ігор Тележніков

              ЕкономікаТехнології
              Федеральна резервна система
              Скотт Бессент
              Біткойн
              Ethereum
              Вашингтон
              Пекін
              Китай
              Сполучені Штати Америки