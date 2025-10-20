Біткоїн досяг 110 тисяч доларів на тлі стабілізації у торговельній війні США-Китай
Київ • УНН
Біткоїн відновився до 110 тисяч доларів США на тлі очікувань зниження процентних ставок ФРС та стабілізації торговельної війни між США і Китаєм. Інші криптовалюти, такі як Ефір, XRP, BNB, Solana, Cardano та Dogecoin, також показали зростання.
Криптовалюта біткоїн відновлюється до 110 тис. доларів США. Серед подій, які вплинули на новий рівень котирування, очікування змін в кінці жовтня Федеральною резервною системою (ФРС) процентних ставок. Ідеться також про стабілізацію у економічному протистоянні між Вашингтоном і Пекіном.
Передає УНН із посиланням на Іnvesting.
Деталі
Понеділок, 20 жовтня, почався з даних щодо відновлення високої ціни біткойна - на сьогодні досягнуто рівень 110 тис. доларів США. Вказується, що криптовалюта отримала підтримку від стійких прогнозів, що Федеральний резерв знизить процентні ставки в кінці жовтня, а також від більш широкого зростання цін на ризикові активи.
Крім того, важливим фактором стає усвідомлення певного заспокоєння у світлі торговельної війни між США і Китаєм. Міністр фінансів США Скотт Бессент оголошував, що цього тижня планується продовження торговельних переговорів на високому рівні з китайськими міністрами.
Загальні ціни на криптовалюти зросли. Серед того, що слід зазначити - це відновлення біткоїна в понеділок. Пояснюється також, що більшість альткоїнів зафіксували різке відновлення після нещодавніх втрат.
Інші криптовалюти:
- ефір - зростання на 4,1% до $4 057,96;
- XRP зріс на 4,2% до $2,4510;
- BNB зріс на 3,6% до $1 130,20;
- solana зріс на 3,2%;
- сardano підскочив на 5,4%;
- dogecoin зріс на 5,6%.
Також $TRUMP зріс на 2,2%.
Доповнення
Раніше серед негативних факторів, які вплинулина криптовалютні ринки, були певні питання щодо "економічного здоров'я" США. Важливий аспект - припинення роботи уряду Сполучеих Штатів, що триває третій тиждень поспіль.
Нагадаємо
Різке падіння біткоїна з рекордних $126 000 до $103 000 було спровоковано оголошенням адміністрації президента США Дональда Трампа про новий пакет мит проти китайського імпорту. Це спричинило каскад ліквідацій на ринку криптовалют на рекордні $19 мільярдів.
Фінтехекспертка та співзасновниця Concord Fintech Solutions Олена Сосєдка тоді пояснила, що така реакція крипторинку свідчить про його глибоку інтеграцію в глобальні фінансові процеси.
Ринок криптовалют більше не існує у вакуумі. Він вже інтегрований у глобальний фінансовий ринок, і все більше реагує на ті самі фактори, що й традиційні активи. Якщо інвестори очікують уповільнення світової економіки через торгові обмеження - вони скорочують позиції у всьому, що має високий ризик, включно з криптою
Вона також зазначила, що падіння мало короткостроковий характер, спричинений ефектом "risk-off", і у короткій перспективі Bitcoin може консолідуватися в діапазоні $110–125 тис.