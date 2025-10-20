Біткоїн досяг 110 тисяч доларів на тлі стабілізації у торговельній війні США-Китай

Криптовалюта біткоїн відновлюється до 110 тис. доларів США. Серед подій, які вплинули на новий рівень котирування, очікування змін в кінці жовтня Федеральною резервною системою (ФРС) процентних ставок. Ідеться також про стабілізацію у економічному протистоянні між Вашингтоном і Пекіном.

Передає УНН із посиланням на Іnvesting.

Деталі

Понеділок, 20 жовтня, почався з даних щодо відновлення високої ціни біткойна - на сьогодні досягнуто рівень 110 тис. доларів США. Вказується, що криптовалюта отримала підтримку від стійких прогнозів, що Федеральний резерв знизить процентні ставки в кінці жовтня, а також від більш широкого зростання цін на ризикові активи.

Крім того, важливим фактором стає усвідомлення певного заспокоєння у світлі торговельної війни між США і Китаєм. Міністр фінансів США Скотт Бессент оголошував, що цього тижня планується продовження торговельних переговорів на високому рівні з китайськими міністрами.

Загальні ціни на криптовалюти зросли. Серед того, що слід зазначити - це відновлення біткоїна в понеділок. Пояснюється також, що більшість альткоїнів зафіксували різке відновлення після нещодавніх втрат.

Інші криптовалюти:

ефір - зростання на 4,1% до $4 057,96;

XRP зріс на 4,2% до $2,4510;

BNB зріс на 3,6% до $1 130,20;

solana зріс на 3,2%;

сardano підскочив на 5,4%;

dogecoin зріс на 5,6%.

Також $TRUMP зріс на 2,2%.

Доповнення

Раніше серед негативних факторів, які вплинулина криптовалютні ринки, були певні питання щодо "економічного здоров'я" США. Важливий аспект - припинення роботи уряду Сполучеих Штатів, що триває третій тиждень поспіль.

Нагадаємо

Різке падіння біткоїна з рекордних $126 000 до $103 000 було спровоковано оголошенням адміністрації президента США Дональда Трампа про новий пакет мит проти китайського імпорту. Це спричинило каскад ліквідацій на ринку криптовалют на рекордні $19 мільярдів.

Фінтехекспертка та співзасновниця Concord Fintech Solutions Олена Сосєдка тоді пояснила, що така реакція крипторинку свідчить про його глибоку інтеграцію в глобальні фінансові процеси.

Ринок криптовалют більше не існує у вакуумі. Він вже інтегрований у глобальний фінансовий ринок, і все більше реагує на ті самі фактори, що й традиційні активи. Якщо інвестори очікують уповільнення світової економіки через торгові обмеження - вони скорочують позиції у всьому, що має високий ризик, включно з криптою – пояснила Олена Сосєдка.

Вона також зазначила, що падіння мало короткостроковий характер, спричинений ефектом "risk-off", і у короткій перспективі Bitcoin може консолідуватися в діапазоні $110–125 тис.