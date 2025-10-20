Биткойн достиг 110 тысяч долларов на фоне стабилизации в торговой войне США-Китай
Биткойн восстановился до 110 тысяч долларов США на фоне ожиданий снижения процентных ставок ФРС и стабилизации торговой войны между США и Китаем. Другие криптовалюты, такие как Эфир, XRP, BNB, Solana, Cardano и Dogecoin, также показали рост.
Криптовалюта биткойн восстанавливается до 110 тыс. долларов США. Среди событий, повлиявших на новый уровень котировки, ожидание изменений в конце октября Федеральной резервной системой (ФРС) процентных ставок. Речь идет также о стабилизации в экономическом противостоянии между Вашингтоном и Пекином.
Детали
Понедельник, 20 октября, начался с данных по восстановлению высокой цены биткойна - на сегодня достигнут уровень 110 тыс. долларов США. Указывается, что криптовалюта получила поддержку от устойчивых прогнозов, что Федеральный резерв снизит процентные ставки в конце октября, а также от более широкого роста цен на рисковые активы.
Кроме того, важным фактором становится осознание определенного успокоения в свете торговой войны между США и Китаем. Министр финансов США Скотт Бессент объявлял, что на этой неделе планируется продолжение торговых переговоров на высоком уровне с китайскими министрами.
Общие цены на криптовалюты выросли. Среди того, что следует отметить - это восстановление биткойна в понедельник. Объясняется также, что большинство альткойнов зафиксировали резкое восстановление после недавних потерь.
Другие криптовалюты:
- эфир - рост на 4,1% до $4 057,96;
- XRP вырос на 4,2% до $2,4510;
- BNB вырос на 3,6% до $1 130,20;
- solana вырос на 3,2%;
- сardano подскочил на 5,4%;
- dogecoin вырос на 5,6%.
Также $TRUMP вырос на 2,2%.
Дополнение
Ранее среди негативных факторов, повлиявших на криптовалютные рынки, были определенные вопросы относительно "экономического здоровья" США. Важный аспект - прекращение работы правительства Соединенных Штатов, продолжающееся третью неделю подряд.
Напомним
Резкое падение биткойна с рекордных $126 000 до $103 000 было спровоцировано объявлением администрации президента США Дональда Трампа о новом пакете пошлин против китайского импорта. Это вызвало каскад ликвидаций на рынке криптовалют на рекордные $19 миллиардов.
Финтех-эксперт и соучредитель Concord Fintech Solutions Елена Соседка тогда объяснила, что такая реакция крипторынка свидетельствует о его глубокой интеграции в глобальные финансовые процессы.
Рынок криптовалют больше не существует в вакууме. Он уже интегрирован в глобальный финансовый рынок, и все больше реагирует на те же факторы, что и традиционные активы. Если инвесторы ожидают замедления мировой экономики из-за торговых ограничений - они сокращают позиции во всем, что имеет высокий риск, включая крипту
Она также отметила, что падение носило краткосрочный характер, вызванный эффектом "risk-off", и в краткосрочной перспективе Bitcoin может консолидироваться в диапазоне $110–125 тыс.