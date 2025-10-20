Биткойн достиг 110 тысяч долларов на фоне стабилизации в торговой войне США-Китай

Криптовалюта биткойн восстанавливается до 110 тыс. долларов США. Среди событий, повлиявших на новый уровень котировки, ожидание изменений в конце октября Федеральной резервной системой (ФРС) процентных ставок. Речь идет также о стабилизации в экономическом противостоянии между Вашингтоном и Пекином.

Передает УНН со ссылкой на Investing.

Понедельник, 20 октября, начался с данных по восстановлению высокой цены биткойна - на сегодня достигнут уровень 110 тыс. долларов США. Указывается, что криптовалюта получила поддержку от устойчивых прогнозов, что Федеральный резерв снизит процентные ставки в конце октября, а также от более широкого роста цен на рисковые активы.

Кроме того, важным фактором становится осознание определенного успокоения в свете торговой войны между США и Китаем. Министр финансов США Скотт Бессент объявлял, что на этой неделе планируется продолжение торговых переговоров на высоком уровне с китайскими министрами.

Общие цены на криптовалюты выросли. Среди того, что следует отметить - это восстановление биткойна в понедельник. Объясняется также, что большинство альткойнов зафиксировали резкое восстановление после недавних потерь.

Другие криптовалюты:

Также $TRUMP вырос на 2,2%.

Ранее среди негативных факторов, повлиявших на криптовалютные рынки, были определенные вопросы относительно "экономического здоровья" США. Важный аспект - прекращение работы правительства Соединенных Штатов, продолжающееся третью неделю подряд.

Резкое падение биткойна с рекордных $126 000 до $103 000 было спровоцировано объявлением администрации президента США Дональда Трампа о новом пакете пошлин против китайского импорта. Это вызвало каскад ликвидаций на рынке криптовалют на рекордные $19 миллиардов.

Финтех-эксперт и соучредитель Concord Fintech Solutions Елена Соседка тогда объяснила, что такая реакция крипторынка свидетельствует о его глубокой интеграции в глобальные финансовые процессы.

Рынок криптовалют больше не существует в вакууме. Он уже интегрирован в глобальный финансовый рынок, и все больше реагирует на те же факторы, что и традиционные активы. Если инвесторы ожидают замедления мировой экономики из-за торговых ограничений - они сокращают позиции во всем, что имеет высокий риск, включая крипту