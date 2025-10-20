Биткойн достиг 110 тысяч долларов на фоне стабилизации в торговой войне США-Китай

$41.730.10
48.760.24
ukenru
Эксклюзив
07:13 • 2550 просмотра
Каждый ребенок-сирота после 18 лет получит жилье: как будет работать новый закон
04:24 • 10135 просмотра
Трамп до сих пор решает, давать ли Украине ракеты Tomahawk – Вэнс
02:26 • 17413 просмотра
Президент США отрицает, что призывал Зеленского сдать ДонбассVideo
19 октября, 18:24 • 57343 просмотра
Трамп призвал Зеленского принять условия Москвы, иначе Путин "уничтожит" Украину - FT
Эксклюзив
19 октября, 15:10 • 89005 просмотра
Неделя, меняющая мир вокруг нас: астропрогноз на 20–27 октябряPhoto
19 октября, 14:19 • 51660 просмотра
Конец мира на Ближнем Востоке? Израиль нанес мощные авиаудары по Газе после атак боевиков - СМИVideo
19 октября, 09:24 • 46411 просмотра
россияне выпустили по Украине более 3270 ударных дронов и 1370 авиабомб за неделю - ЗеленскийVideo
Эксклюзив
19 октября, 08:44 • 42686 просмотра
В Винницкой области мужчина поджег себя и своего сына
18 октября, 21:14 • 47335 просмотра
путин готов отдать Запорожскую и Херсонскую области в обмен на полный контроль над Донецком
18 октября, 20:45 • 55010 просмотра
В Ирландии арестовали подозреваемого в убийстве 17-летнего украинца Вадима Давыденко
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+5°
2.5м/с
85%
749мм
Популярные новости
Запретил ПЦУ отпевать его и призвал к созданию единой независимой УПЦ: Филарет обнародовал духовное завещаниеPhoto19 октября, 21:58 • 21288 просмотра
"Я ему ноги сломаю": румынский депутат публично пригрозила Зеленскому20 октября, 00:21 • 22896 просмотра
Отдам даром: в Берлине хотят повысить штрафы за выставленные на улице вещи20 октября, 00:48 • 6318 просмотра
В Египте нашли 4400-летнюю розовую дверь, которую невозможно открыть: подробности01:54 • 16977 просмотра
В Сумской области из-за обстрелов РФ повреждена железная дорога: задерживаются поезда04:49 • 13316 просмотра
публикации
Неделя, меняющая мир вокруг нас: астропрогноз на 20–27 октябряPhoto
Эксклюзив
19 октября, 15:10 • 89022 просмотра
Украинский молодежный сленг: словарь современных слов и терминовPhoto19 октября, 08:35 • 59045 просмотра
ИИ в современном оружии: почему тема стала актуальной и какие риски несетPhoto
Эксклюзив
17 октября, 07:15 • 138331 просмотра
Еврокомиссия представила дорожную карту для укрепления оборонного потенциала ЕС: что предусматривается16 октября, 12:39 • 159118 просмотра
Орнитолог рассказал, как помочь зимующему в Украине аисту и что делать запрещеноPhoto
Эксклюзив
16 октября, 07:53 • 182257 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кайя Каллас
Джей Ди Вэнс
Елена Шуляк
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Венгрия
Китай
Германия
Реклама
УНН Lite
Дженнифер Лопес раскрыла имя актера, который лучше всех целуется19 октября, 04:31 • 48056 просмотра
Новая кнопка Facebook позволяет ИИ просматривать фотографии, которые вы еще не загрузили18 октября, 06:19 • 51760 просмотра
Годами находилась в его близком кругу: СМИ рассекретили новую возлюбленную Эминема17 октября, 20:07 • 70720 просмотра
Сэм Фендер получил премию Mercury Prize 2025 за альбом "People Watching"Video17 октября, 10:57 • 69960 просмотра
Актер Ченнинг Татум и его возлюбленная Инка Уильямс поразили страстным поцелуем на премьере фильма: фотоPhoto15 октября, 15:48 • 96365 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Дипломатка
9К720 Искандер
Шахед-136
Нефть марки Brent

Биткойн достиг 110 тысяч долларов на фоне стабилизации в торговой войне США-Китай

Киев • УНН

 • 802 просмотра

Биткойн восстановился до 110 тысяч долларов США на фоне ожиданий снижения процентных ставок ФРС и стабилизации торговой войны между США и Китаем. Другие криптовалюты, такие как Эфир, XRP, BNB, Solana, Cardano и Dogecoin, также показали рост.

Биткойн достиг 110 тысяч долларов на фоне стабилизации в торговой войне США-Китай

Криптовалюта биткойн восстанавливается до 110 тыс. долларов США. Среди событий, повлиявших на новый уровень котировки, ожидание изменений в конце октября Федеральной резервной системой (ФРС) процентных ставок. Речь идет также о стабилизации в экономическом противостоянии между Вашингтоном и Пекином.

Передает УНН со ссылкой на Investing.

Детали

Понедельник, 20 октября, начался с данных по восстановлению высокой цены биткойна - на сегодня достигнут уровень 110 тыс. долларов США. Указывается, что криптовалюта получила поддержку от устойчивых прогнозов, что Федеральный резерв снизит процентные ставки в конце октября, а также от более широкого роста цен на рисковые активы.

Кроме того, важным фактором становится осознание определенного успокоения в свете торговой войны между США и Китаем. Министр финансов США Скотт Бессент объявлял, что на этой неделе планируется продолжение торговых переговоров на высоком уровне с китайскими министрами.

Общие цены на криптовалюты выросли. Среди того, что следует отметить - это восстановление биткойна в понедельник. Объясняется также, что большинство альткойнов зафиксировали резкое восстановление после недавних потерь.

Другие криптовалюты:

  • эфир - рост на 4,1% до $4 057,96;
    • XRP вырос на 4,2% до $2,4510;
      • BNB вырос на 3,6% до $1 130,20;
        • solana вырос на 3,2%;
          • сardano подскочил на 5,4%;
            • dogecoin вырос на 5,6%.

              Также $TRUMP вырос на 2,2%.

              Дополнение

              Ранее среди негативных факторов, повлиявших на криптовалютные рынки, были определенные вопросы относительно "экономического здоровья" США. Важный аспект - прекращение работы правительства Соединенных Штатов, продолжающееся третью неделю подряд.

              Напомним

              Резкое падение биткойна с рекордных $126 000 до $103 000 было спровоцировано объявлением администрации президента США Дональда Трампа о новом пакете пошлин против китайского импорта. Это вызвало каскад ликвидаций на рынке криптовалют на рекордные $19 миллиардов.

              Финтех-эксперт и соучредитель Concord Fintech Solutions Елена Соседка тогда объяснила, что такая реакция крипторынка свидетельствует о его глубокой интеграции в глобальные финансовые процессы.

              Рынок криптовалют больше не существует в вакууме. Он уже интегрирован в глобальный финансовый рынок, и все больше реагирует на те же факторы, что и традиционные активы. Если инвесторы ожидают замедления мировой экономики из-за торговых ограничений - они сокращают позиции во всем, что имеет высокий риск, включая крипту

              – объяснила Елена Соседка.

              Она также отметила, что падение носило краткосрочный характер, вызванный эффектом "risk-off", и в краткосрочной перспективе Bitcoin может консолидироваться в диапазоне $110–125 тыс.

              Игорь Тележников

              ЭкономикаТехнологии
              Федеральная резервная система
              Скотт Бессент
              Биткойн
              Ethereum
              Вашингтон
              Пекин
              Китай
              Соединённые Штаты