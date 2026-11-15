Біткоїн обвалився до тримісячного мінімуму – за добу криптотрейдери втратили майже $2 млрд
Київ • УНН
Біткоїн подешевшав до $63 311, а Ethereum — до $1 731. За добу ліквідували позиції майже на $1,9 млрд.
Біткоїн упав до найнижчого рівня за останні 3 місяці на тлі масових ліквідацій торгових позицій на криптовалютному ринку. Вартість найбільшої криптовалюти світу опустилася до $63 311, а загальний обсяг ліквідацій за добу наблизився до $1,9 млрд. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на ринкові дані, пише УНН.
Деталі
У суботу, 14 листопада, біткоїн подешевшав на 5,7%, а під час азійських торгів у неділю продовжив падіння ще на 1,7%. Котирування досягли найнижчого рівня з 17 серпня.
Друга за капіталізацією криптовалюта Ethereum також зазнала значних втрат. Її вартість знизилася до $1 731 – мінімального показника з 9 липня.
За даними аналітичної платформи Coinglass, протягом 24 годин криптовалютні біржі зафіксували ліквідації позицій на суму близько $1,9 млрд. Із них $684 млн припали на біткоїн, а $466 млн – на Ethereum. Переважну більшість становили довгі позиції трейдерів, які розраховували на зростання цін.
Чому падає криптовалютний ринок
Співзасновник криптовалютної компанії GSR Річ Розенблюм пояснив обвал технічними чинниками. За його словами, після падіння біткоїна нижче 200-денної ковзної середньої на рівні близько $73 000 почалася хвиля примусових ліквідацій.
Додатковий тиск створюють очікування високих відсоткових ставок, відтік капіталу з американських біткоїн-ETF та наслідки нещодавньої хакерської атаки на Binance.
Лише з 30 жовтня до 13 листопада інвестори вивели зі спотових біткоїн-ETF у США майже $3 млрд. Загалом із 21 жовтня криптовалюта втратила близько 25% вартості.
Водночас Розенблюм припускає, що біткоїн наближається до технічного дна, оскільки поточні ціни перебувають поблизу рівнів підтримки, які утримували ринок протягом останнього року.
Біткоїн впав нижче $70 000 уперше із серпня на тлі побоювань щодо інфляції13.11.26, 13:46 • 3292 перегляди