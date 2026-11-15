Биткоин обвалился до трехмесячного минимума — за сутки криптотрейдеры потеряли почти $2 млрд

Биткоин упал до самого низкого уровня за последние 3 месяца на фоне массовых ликвидаций торговых позиций на криптовалютном рынке. Стоимость крупнейшей криптовалюты мира опустилась до $63 311, а общий объем ликвидаций за сутки приблизился к $1,9 млрд. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на рыночные данные, пишет УНН.

Детали

В субботу, 14 ноября, биткоин подешевел на 5,7%, а во время азиатских торгов в воскресенье продолжил падение еще на 1,7%. Котировки достигли самого низкого уровня с 17 августа.

Вторая по капитализации криптовалюта Ethereum также понесла значительные потери. Ее стоимость снизилась до $1 731 — минимального показателя с 9 июля.

По данным аналитической платформы Coinglass, в течение 24 часов криптовалютные биржи зафиксировали ликвидации позиций на сумму около $1,9 млрд. Из них $684 млн пришлись на биткоин, а $466 млн — на Ethereum. Подавляющее большинство составляли длинные позиции трейдеров, рассчитывавших на рост цен.

Почему падает криптовалютный рынок

Сооснователь криптовалютной компании GSR Рич Розенблюм объяснил обвал техническими факторами. По его словам, после падения биткоина ниже 200-дневной скользящей средней на уровне около $73 000 началась волна принудительных ликвидаций.

Дополнительное давление создают ожидания высоких процентных ставок, отток капитала из американских биткоин-ETF и последствия недавней хакерской атаки на Binance.

Только с 30 октября по 13 ноября инвесторы вывели из спотовых биткоин-ETF в США почти $3 млрд. В целом с 21 октября криптовалюта потеряла около 25% стоимости.

В то же время Розенблюм предполагает, что биткоин приближается к техническому дну, поскольку текущие цены находятся вблизи уровней поддержки, которые удерживали рынок в течение последнего года.

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