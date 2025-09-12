Біткойн демонструє зростання 12 вересня на тлі очікувань зниження ставок ФРС

У п'ятницю, 12 вересня, біткойн подорожчав на 1,2% до 115 604,3 долара о 01:56 за східним часом (05:56 за Гринвічем). Про це повідомляє УНН з посиланням на investing.com.

Цього тижня біткойн подорожчав на 4,9%, продемонструвавши деякий попит після падіння з рекордних максимумів середини серпня.

У п'ятницю ціни на криптовалюти зросли, оскільки схильність до ризику підкріплювалася стійкими ставками на те, що ФРС знизить процентні ставки наступного тижня. Альткоїни також мали сильний тиждень після декількох тижнів різких втрат.

Криптовалюта Ether, яка посідає 2-е місце в світі, подорожчала на 2,6% до 4552,31 долара і за тиждень зросла на 6,6%. XRP подорожчав на 2,2% до 3,0658 долара і за тиждень зріс на 8,8%.

Cardano і Solana подорожчали на 1,8% і 6,7% відповідно. Серед мем-токенів Dogecoin подорожчав на 5%, а $TRUMP - на 0,9%.

Фінтехекспертка та співзасновниця української фінтех-екосистеми Concord Fintech Solutions Олена Сосєдка в коментарі для УНН зазначила, що криптовалюта вже давно перестала бути суто спекулятивним активом і стала частиною глобальної макрофінансової системи. За її словами, цифрові активи чутливо реагують на позитивні очікування, особливо коли йдеться про можливе послаблення регуляторного тиску або зміцнення довіри з боку інституцій.

Сосєдка підкреслила, що зростання торкнулося не лише біткоїна - ціни інших криптовалют, зокрема Ethereum, також піднялися і наближаються до 3 тис. доларів за монету.

Біткоїн - це індикатор не лише фінансової, а й політичної кон’юнктури. Оскільки цифрові активи не підконтрольні урядам, вони особливо чутливо реагують на сигнали великих гравців