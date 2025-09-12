Біткойн демонструє зростання 12 вересня на тлі очікувань зниження ставок ФРС

$41.210.09
48.270.03
ukenru
Ексклюзив
09:11 • 430 перегляди
Вплив ШІ на освіту: як ChatGPT та інші інструменти змінюють навчання
Ексклюзив
08:46 • 3432 перегляди
Велика кількість аптек в Україні забезпечує доступність ліків для пацієнтів - експерти
08:16 • 4658 перегляди
Велика Британія посилила санкції проти рф: глава МЗС прибула до Києва
Ексклюзив
07:34 • 9286 перегляди
Авто на номерах прикриття: деталі ДТП за участю детектива НАБУ
05:51 • 33552 перегляди
Принц Гаррі прибув до Києва з неоголошеним візитом - The Guardian
11 вересня, 19:17 • 37227 перегляди
Україна виділила землю для будівництва заводу Rheinmetall з виробництва снарядів - Шмигаль
11 вересня, 15:15 • 50931 перегляди
Українська авіація в дії: компанія "XENA" бере участь у тендерах ЄС та планує розширювати авіапарк
11 вересня, 14:55 • 76861 перегляди
Рада наступного тижня може розглянути законопроєкт про військового омбудсмана: що змінилося до другого читання
Ексклюзив
11 вересня, 14:49 • 39672 перегляди
Завдяки лідерству Трампа путін почав хоч на щось реагувати: МЗС про важливість тристоронньої зустрічі
11 вересня, 14:33 • 30712 перегляди
Кая Каллас прогнозує щонайменше ще два роки війни в Україні
Популярнi новини
Влада рф заявляє про збиття семи дронів над москвою: наслідки уточнюються11 вересня, 23:40 • 28026 перегляди
Окупанти завозять масовку на "псевдовибори" в Севастополі - ЦНС12 вересня, 01:20 • 27670 перегляди
Тисячі українських чоловіків у віці від 18 до 22 років виїхали до Польщі з 28 серпня12 вересня, 01:21 • 27895 перегляди
ленінградська область рф зазнала масованої атаки дронів: що відомо03:57 • 6918 перегляди
Армія рф втратила 890 військових та 40 артсистем за добу - Генштаб04:42 • 22361 перегляди
Велика кількість аптек в Україні забезпечує доступність ліків для пацієнтів - експерти
Рада наступного тижня може розглянути законопроєкт про військового омбудсмана: що змінилося до другого читання 11 вересня, 14:55 • 76865 перегляди
Економічний терор заснований на психології: як ворог намагається дестабілізувати Україну
Ексклюзив
11 вересня, 14:08 • 51934 перегляди
Осіннє тепло в чашці: 5 напоїв для затишних вечорівPhoto11 вересня, 11:11 • 68976 перегляди
Річниця терактів 11 вересня: яким був наймасштабніший теракт в історії людства11 вересня, 05:01 • 73116 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Михайло Федоров
Джей Ді Венс
Гаррі, герцог Сассекський
Актуальні місця
Україна
Польща
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Велика Британія
Шон Вайт і Ніна Добрев розірвали заручини після п’яти років стосунків11 вересня, 14:57 • 25917 перегляди
Осіннє тепло в чашці: 5 напоїв для затишних вечорівPhoto11 вересня, 11:11 • 68976 перегляди
Тelegraph: принц Гаррі вперше за майже 2 роки зустрівся з батьком - королем Чарльзом11 вересня, 07:32 • 35914 перегляди
Coldplay анонсували продовження туру "Music Of The Spheres" у 2027 році: попереду понад 130 нових концертів10 вересня, 12:07 • 42420 перегляди
Весілля на подіумі: дизайнерка Катя Сільченко вийшла заміж під час фіналу Ukrainian Fashion WeekPhoto9 вересня, 07:45 • 107660 перегляди
Актуальне
MIM-104 Patriot
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Forbes
Financial Times
Іскандер (ОТРК)

Біткойн демонструє зростання 12 вересня на тлі очікувань зниження ставок ФРС

Київ • УНН

 • 86 перегляди

Біткойн подорожчав на 1,2% до 115 604,3 долара 12 вересня, демонструючи зростання на 4,9% за тиждень. Інші криптовалюти, включаючи Ether та XRP, також показали значне зростання.

Біткойн демонструє зростання 12 вересня на тлі очікувань зниження ставок ФРС

У п'ятницю, 12 вересня, біткойн подорожчав на 1,2% до 115 604,3 долара о 01:56 за східним часом (05:56 за Гринвічем). Про це повідомляє УНН з посиланням на investing.com.

Деталі

Цього тижня біткойн подорожчав на 4,9%, продемонструвавши деякий попит після падіння з рекордних максимумів середини серпня.

У п'ятницю ціни на криптовалюти зросли, оскільки схильність до ризику підкріплювалася стійкими ставками на те, що ФРС знизить процентні ставки наступного тижня. Альткоїни також мали сильний тиждень після декількох тижнів різких втрат.

Криптовалюта Ether, яка посідає 2-е місце в світі, подорожчала на 2,6% до 4552,31 долара і за тиждень зросла на 6,6%. XRP подорожчав на 2,2% до 3,0658 долара і за тиждень зріс на 8,8%.

Cardano і Solana подорожчали на 1,8% і 6,7% відповідно. Серед мем-токенів Dogecoin подорожчав на 5%, а $TRUMP - на 0,9%.

Нагадаємо

Фінтехекспертка та співзасновниця української фінтех-екосистеми Concord Fintech Solutions Олена Сосєдка в коментарі для УНН зазначила, що криптовалюта вже давно перестала бути суто спекулятивним активом і стала частиною глобальної макрофінансової системи. За її словами, цифрові активи чутливо реагують на позитивні очікування, особливо коли йдеться про можливе послаблення регуляторного тиску або зміцнення довіри з боку інституцій.

Сосєдка підкреслила, що зростання торкнулося не лише біткоїна - ціни інших криптовалют, зокрема Ethereum, також піднялися і наближаються до 3 тис. доларів за монету.

Біткоїн - це індикатор не лише фінансової, а й політичної кон’юнктури. Оскільки цифрові активи не підконтрольні урядам, вони особливо чутливо реагують на сигнали великих гравців

- додала експертка.

Євген Устименко

ЕкономікаНовини СвітуТехнології
Конкорд Банк
Олена Сосєдка
Федеральна резервна система
Біткойн
Ethereum