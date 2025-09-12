Биткойн демонстрирует рост 12 сентября на фоне ожиданий снижения ставок ФРС

В пятницу, 12 сентября, биткойн подорожал на 1,2% до 115 604,3 доллара в 01:56 по восточному времени (05:56 по Гринвичу). Об этом сообщает УНН со ссылкой на investing.com.

На этой неделе биткойн подорожал на 4,9%, продемонстрировав некоторый спрос после падения с рекордных максимумов середины августа.

В пятницу цены на криптовалюты выросли, поскольку склонность к риску подкреплялась устойчивыми ставками на то, что ФРС снизит процентные ставки на следующей неделе. Альткойны также имели сильную неделю после нескольких недель резких потерь.

Криптовалюта Ether, занимающая 2-е место в мире, подорожала на 2,6% до 4552,31 доллара и за неделю выросла на 6,6%. XRP подорожал на 2,2% до 3,0658 доллара и за неделю вырос на 8,8%.

Cardano и Solana подорожали на 1,8% и 6,7% соответственно. Среди мем-токенов Dogecoin подорожал на 5%, а $TRUMP - на 0,9%.

Финтех-эксперт и соучредитель украинской финтех-экосистемы Concord Fintech Solutions Елена Соседка в комментарии для УНН отметила, что криптовалюта уже давно перестала быть чисто спекулятивным активом и стала частью глобальной макрофинансовой системы. По ее словам, цифровые активы чутко реагируют на позитивные ожидания, особенно когда речь идет о возможном ослаблении регуляторного давления или укреплении доверия со стороны институций.

Соседка подчеркнула, что рост коснулся не только биткойна - цены других криптовалют, в частности Ethereum, также поднялись и приближаются к 3 тыс. долларов за монету.

Биткойн - это индикатор не только финансовой, но и политической конъюнктуры. Поскольку цифровые активы не подконтрольны правительствам, они особенно чутко реагируют на сигналы крупных игроков