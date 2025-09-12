Биткойн демонстрирует рост 12 сентября на фоне ожиданий снижения ставок ФРС

$41.210.09
Эксклюзив
09:11
Влияние ИИ на образование: как ChatGPT и другие инструменты меняют обучение
Эксклюзив
08:46
Большое количество аптек в Украине обеспечивает доступность лекарств для пациентов - эксперты
08:16
Великобритания ужесточила санкции против рф: глава МИД прибыла в Киев
Эксклюзив
07:34
Автомобиль с номерами прикрытия: детали ДТП с участием детектива НАБУ
05:51
Принц Гарри прибыл в Киев с необъявленным визитом - The Guardian
11 сентября, 19:17
Украина выделила землю для строительства завода Rheinmetall по производству снарядов - Шмыгаль
11 сентября, 15:15
Украинская авиация в действии: компания "XENA" участвует в тендерах ЕС и планирует расширять авиапарк
11 сентября, 14:55
Рада на следующей неделе может рассмотреть законопроект о военном омбудсмене: что изменилось ко второму чтению
Эксклюзив
11 сентября, 14:49
Благодаря лидерству Трампа путин начал хоть на что-то реагировать: МИД о важности трехсторонней встречи
11 сентября, 14:33
Кая Каллас прогнозирует как минимум еще два года войны в Украине
Власти рф заявляют о сбитии семи дронов над москвой: последствия уточняются
11 сентября, 23:40
Оккупанты завозят массовку на "псевдовыборы" в Севастополе - ЦНС
12 сентября, 01:20
Тысячи украинских мужчин в возрасте от 18 до 22 лет выехали в Польшу с 28 августа
12 сентября, 01:21
ленинградская область рф подверглась массированной атаке дронов: что известно
03:57
Армия рф потеряла 890 военных и 40 артсистем за сутки – Генштаб
04:42
Большое количество аптек в Украине обеспечивает доступность лекарств для пациентов - эксперты
Эксклюзив
08:46
Рада на следующей неделе может рассмотреть законопроект о военном омбудсмене: что изменилось ко второму чтению
11 сентября, 14:55
Экономический террор основан на психологии: как враг пытается дестабилизировать Украину
Эксклюзив
11 сентября, 14:08
Осеннее тепло в чашке: 5 напитков для уютных вечеров
11 сентября, 11:11
Годовщина терактов 11 сентября: каким был самый масштабный теракт в истории человечества
11 сентября, 05:01
Шон Уайт и Нина Добрев разорвали помолвку после пяти лет отношений
11 сентября, 14:57
Осеннее тепло в чашке: 5 напитков для уютных вечеров
11 сентября, 11:11
Telegraph: принц Гарри впервые почти за 2 года встретился с отцом - королем Чарльзом
11 сентября, 07:32
Coldplay анонсировали продолжение тура "Music Of The Spheres" в 2027 году: впереди более 130 новых концертов
10 сентября, 12:07
Свадьба на подиуме: дизайнер Катя Сильченко вышла замуж во время финала Ukrainian Fashion Week
9 сентября, 07:45
Биткойн демонстрирует рост 12 сентября на фоне ожиданий снижения ставок ФРС

Киев • УНН

 • 126 просмотра

Биткойн подорожал на 1,2% до 115 604,3 доллара 12 сентября, демонстрируя рост на 4,9% за неделю. Другие криптовалюты, включая Ether и XRP, также показали значительный рост.

Биткойн демонстрирует рост 12 сентября на фоне ожиданий снижения ставок ФРС

В пятницу, 12 сентября, биткойн подорожал на 1,2% до 115 604,3 доллара в 01:56 по восточному времени (05:56 по Гринвичу). Об этом сообщает УНН со ссылкой на investing.com.

Детали

На этой неделе биткойн подорожал на 4,9%, продемонстрировав некоторый спрос после падения с рекордных максимумов середины августа.

В пятницу цены на криптовалюты выросли, поскольку склонность к риску подкреплялась устойчивыми ставками на то, что ФРС снизит процентные ставки на следующей неделе. Альткойны также имели сильную неделю после нескольких недель резких потерь.

Криптовалюта Ether, занимающая 2-е место в мире, подорожала на 2,6% до 4552,31 доллара и за неделю выросла на 6,6%. XRP подорожал на 2,2% до 3,0658 доллара и за неделю вырос на 8,8%.

Cardano и Solana подорожали на 1,8% и 6,7% соответственно. Среди мем-токенов Dogecoin подорожал на 5%, а $TRUMP - на 0,9%.

Напомним

Финтех-эксперт и соучредитель украинской финтех-экосистемы Concord Fintech Solutions Елена Соседка в комментарии для УНН отметила, что криптовалюта уже давно перестала быть чисто спекулятивным активом и стала частью глобальной макрофинансовой системы. По ее словам, цифровые активы чутко реагируют на позитивные ожидания, особенно когда речь идет о возможном ослаблении регуляторного давления или укреплении доверия со стороны институций.

Соседка подчеркнула, что рост коснулся не только биткойна - цены других криптовалют, в частности Ethereum, также поднялись и приближаются к 3 тыс. долларов за монету.

Биткойн - это индикатор не только финансовой, но и политической конъюнктуры. Поскольку цифровые активы не подконтрольны правительствам, они особенно чутко реагируют на сигналы крупных игроков

- добавила эксперт.

Евгений Устименко

