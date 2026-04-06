Біткойн зростає попри загрозу ескалації між США та Іраном

Київ • УНН

 • 1878 перегляди

Вартість біткойна зросла до 69 200 доларів через стабільний попит на ETF. Ринок ігнорує геополітичну напругу та ліквідував ставки на падіння активів.

Біткойн на початку торгів у понеділок показав зростання на тлі нових погроз президента США Дональда Трампа щодо ударів по Ірану. Інвестори реагують на змішані сигнали ринку, де геополітична напруга поєднується з відновленням попиту на криптоактиви, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Станом на ранок в Азії біткойн зріс на 2,8% і торгувався близько 69 200 доларів, тоді як ефір додав 3,7%. Одночасно ф’ючерси на S&P 500 також продемонстрували помірне зростання.

На ринок вплинули одразу кілька факторів. З одного боку, загострення ситуації навколо Ірану створює невизначеність для традиційних активів. З іншого – біткойн отримує підтримку від стабільного попиту та притоку коштів у біржові фонди.

Зростання біткойна, схоже, зумовлене стабільним спотовим попитом, а потоки ETF залишаються стабільними

– заявила CEO OKX SG Грейсі Лін.

За даними Coinglass, за останню добу було ліквідовано майже 196 млн доларів ставок на падіння криптовалют, що також підтримало ріст.

Геополітика тисне на ринки

Напередодні Дональд Трамп заявив, що США можуть завдати ударів по інфраструктурі Ірану, якщо той не відкриє Ормузьку протоку. Він також пригрозив, що країну чекає "пекло" у разі відмови.

Трамп дав Ірану термін до вечора вівторка для відкриття Ормузької протоки05.04.26, 20:41 • 12534 перегляди

Попри це, біткойн останніми тижнями залишається відносно стабільним у діапазоні 65-75 тисяч доларів, хоча ще восени втратив значну частину вартості після падіння з пікових значень.

Аналітики зазначають, що подальша динаміка залежатиме від збереження попиту та рівня підтримки, який наразі оцінюється на рівні 65-66 тисяч доларів.

Ціна на золото знижується на тлі нових погроз Трампа Ірану06.04.26, 06:35 • 2350 переглядiв

Степан Гафтко

