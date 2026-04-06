Биткойн растет, несмотря на угрозу эскалации между США и Ираном
Стоимость биткойна выросла до 69 200 долларов из-за стабильного спроса на ETF. Рынок игнорирует геополитическую напряженность и ликвидировал ставки на падение активов.
Биткойн в начале торгов в понедельник показал рост на фоне новых угроз президента США Дональда Трампа относительно ударов по Ирану. Инвесторы реагируют на смешанные сигналы рынка, где геополитическая напряженность сочетается с возобновлением спроса на криптоактивы, сообщает Bloomberg, пишет УНН.
По состоянию на утро в Азии биткойн вырос на 2,8% и торговался около 69 200 долларов, тогда как эфир прибавил 3,7%. Одновременно фьючерсы на S&P 500 также продемонстрировали умеренный рост.
На рынок повлияли сразу несколько факторов. С одной стороны, обострение ситуации вокруг Ирана создает неопределенность для традиционных активов. С другой – биткойн получает поддержку от стабильного спроса и притока средств в биржевые фонды.
Рост биткойна, похоже, обусловлен стабильным спотовым спросом, а потоки ETF остаются стабильными
По данным Coinglass, за последние сутки было ликвидировано почти 196 млн долларов ставок на падение криптовалют, что также поддержало рост.
Геополитика давит на рынки
Накануне Дональд Трамп заявил, что США могут нанести удары по инфраструктуре Ирана, если тот не откроет Ормузский пролив. Он также пригрозил, что страну ждет "ад" в случае отказа.
Несмотря на это, биткойн в последние недели остается относительно стабильным в диапазоне 65-75 тысяч долларов, хотя еще осенью потерял значительную часть стоимости после падения с пиковых значений.
Аналитики отмечают, что дальнейшая динамика будет зависеть от сохранения спроса и уровня поддержки, который сейчас оценивается на уровне 65-66 тысяч долларов.
