Цена на золото снижается на фоне новых угроз Трампа Ирану

Цены на золото в понедельник снизились после новых жестких заявлений президента США Дональда Трампа в отношении Ирана. Рынок реагирует на рост нефтяных цен, более сильный доллар и опасения, что эскалация на Ближнем Востоке может усилить инфляционное давление, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

В начале торгов стоимость золота падала на 1,4%, а затем торговалась около отметки 4637 долларов за унцию. Одновременно дешевели и другие драгоценные металлы: серебро, платина и палладий, тогда как индекс доллара США демонстрировал рост.

Почему золото пошло вниз

Трамп накануне пригрозил Ирану новыми ударами по энергетической и другой инфраструктуре, если Тегеран не откроет Ормузский пролив. На этом фоне нефть снова пошла вверх, а инвесторы начали пересматривать ожидания относительно инфляции и будущего снижения ставок в США.

Именно это и давит на золото. Когда растут нефтяные цены и инфляционные риски, рынок чаще закладывает более длительное сохранение высоких ставок, а это обычно плохо для золота, которое не приносит процентного дохода.

Что еще давит на рынок

Дополнительным фактором стало и то, что часть инвесторов начала закрывать позиции в золоте, чтобы покрывать потери в других активах. На фоне военной нестабильности и сильных движений на энергетическом рынке золото временно теряет часть своей традиционной роли "тихой гавани".

