Популярные новости
Члены ОПЕК+ снова увеличили квоты на добычу нефти5 апреля, 19:15 • 8632 просмотра
Украина и Сирия откроют посольства в Киеве и Дамаске - МИД5 апреля, 19:25 • 10687 просмотра
В Новороссийске сообщают об атаке на порт, пожарах и попадании обломков в многоэтажкуVideo5 апреля, 20:36 • 9778 просмотра
российский порт Усть-Луга возобновил перевалку нефти после атак дронов5 апреля, 21:13 • 7334 просмотра
Цены на нефть выросли после нового ультиматума Трампа ИрануPhoto01:20 • 9232 просмотра
публикации
Вербное воскресенье - традиции, обычаи и символы праздника5 апреля, 05:22 • 91299 просмотра
Всемирный день моркови - 4 апреля: чем полезна и сколько ее стоит есть4 апреля, 14:09 • 99580 просмотра
Ранний подъем: польза или сигнал о проблемах4 апреля, 07:30 • 107177 просмотра
4 апреля – день рождения НАТО: как создавался Альянс и почему сейчас он переживает один из самых тяжелых кризисов4 апреля, 05:00 • 86998 просмотра
История первого звонка с мобильного телефона и эволюция гаджетов3 апреля, 13:02 • 86308 просмотра
Pepsi прекращает спонсорство британского фестиваля, где Канье Уэст должен был выступать хедлайнером5 апреля, 15:58 • 21962 просмотра
"Уже ближе к Луне, чем к Земле": экипаж Artemis II показал эпические фото из космосаPhotoVideo4 апреля, 10:47 • 38060 просмотра
Суд в США отклонил большинство обвинений Блейк Лайвли против Джастина БалдониPhoto4 апреля, 07:41 • 39701 просмотра
Кайли Дженнер показала провокационные образы для обложки Puss PussPhoto3 апреля, 09:23 • 51271 просмотра
Суд в США заблокировал строительство бального зала Трампа1 апреля, 14:47 • 65332 просмотра
Цена на золото снижается на фоне новых угроз Трампа Ирану

Киев • УНН

 • 1160 просмотра

Стоимость золота упала до 2637 долларов из-за угроз Трампа атаковать инфраструктуру Ирана. Инвесторы выбирают доллар на фоне роста цен на нефть.

Цена на золото снижается на фоне новых угроз Трампа Ирану
Фото: Bloomberg

Цены на золото в понедельник снизились после новых жестких заявлений президента США Дональда Трампа в отношении Ирана. Рынок реагирует на рост нефтяных цен, более сильный доллар и опасения, что эскалация на Ближнем Востоке может усилить инфляционное давление, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Подробности

В начале торгов стоимость золота падала на 1,4%, а затем торговалась около отметки 4637 долларов за унцию. Одновременно дешевели и другие драгоценные металлы: серебро, платина и палладий, тогда как индекс доллара США демонстрировал рост.

Почему золото пошло вниз

Трамп накануне пригрозил Ирану новыми ударами по энергетической и другой инфраструктуре, если Тегеран не откроет Ормузский пролив. На этом фоне нефть снова пошла вверх, а инвесторы начали пересматривать ожидания относительно инфляции и будущего снижения ставок в США.

Золото стабилизировалось после заявления ФРС о контроле инфляции, несмотря на напряженность на Ближнем Востоке31.03.26, 05:56 • 6426 просмотров

Именно это и давит на золото. Когда растут нефтяные цены и инфляционные риски, рынок чаще закладывает более длительное сохранение высоких ставок, а это обычно плохо для золота, которое не приносит процентного дохода.

Что еще давит на рынок

Дополнительным фактором стало и то, что часть инвесторов начала закрывать позиции в золоте, чтобы покрывать потери в других активах. На фоне военной нестабильности и сильных движений на энергетическом рынке золото временно теряет часть своей традиционной роли "тихой гавани".

Российские компании накопили сотни миллиардов рупий в Индии, но не могут использовать средства - разведка31.03.26, 16:13 • 3925 просмотров

Степан Гафтко

ЭкономикаНовости Мира
Золото
Bloomberg L.P.
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Иран