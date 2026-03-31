На счетах российских компаний в Индии накопились огромные суммы в индийских рупиях в качестве оплаты за нефть. Речь идет об эквиваленте сотен миллиардов американских долларов. Несмотря на обращения россиян, Индия не спешит предоставлять возможности для использования этих денег. Об этом сообщает Служба внешней разведки, пишет УНН.

Детали

С началом полномасштабного вторжения в Украину и введением международных антироссийских санкций расчеты за нефть между РФ и Индией происходят в рупиях. Для этого российские экспортеры имеют специальные счета Vostro в индийских финансовых учреждениях. В то же время механизм вывода денег из Индии фактически отсутствует.

Рупия является ограниченно конвертируемой валютой, поэтому существуют жесткие нормы по ее использованию, особенно для нерезидентов. Оплатить этими средствами возможно только импорт индийских товаров, местные налоги или инвестировать в индийские проекты. Но для покупки акций или облигаций Резервный банк Индии должен предоставить разрешение, а там до сих пор лишь "рассматривается" такая возможность.

События последних недель вокруг Персидского залива и временное смягчение американских санкций в отношении российской нефти активизировали закупку индийскими нефтеперерабатывающими предприятиями сырья из РФ. То есть объемы груза неиспользованных рупий будут только расти. Например, за апрель – декабрь 2025 года товарооборот между Россией и Индией составил 63,6 млрд долларов США, из которых примерно 59 млрд – экспорт нефти. Плюсы для индийской экономики однозначны: нефть покупается со существенными скидками, а деньги остаются в национальной экономике, поскольку лежат в индийских банках - добавили в разведке.

