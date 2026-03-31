російські компанії накопичили сотні мільярдів у рупіях в Індії, але використати кошти не можуть - розвідка

В Офісі Генпрокурора підтвердили, що спрямували до Ізраїлю запит на екстрадицію Міндіча
"Гарної новини" немає: Каллас заявила про відсутність наразі рішення щодо кредиту у €90 млрд для України
Середня зарплата в Україні зросла на 1% за місяць: хто і де заробляє найбільше
З 1 квітня може змінитися схема постачання газу – чи вистачить ресурсу і що буде з тарифами
Мітинги у США — чи можливо усунути Трампа через імпічмент
"П'ять років - оптимістичний сценарій" - експерт про шлях України до ЄС
Як не набрати вагу після дієти: поради, які справді працюють
ЄС схвалив програму на 1,5 млрд євро на розвиток оборонки Європи та України
Кабмін схвалив пакет податкових законопроєктів у межах зобов'язань перед МВФ. З посилками і цифровими платформами - але поки без ПДВ для ФОП
Зеленський заявив про готовність України до великоднього перемир'я
Популярнi новини
Каллас та міністри закордонних справ ЄС прибули до Києва - перші заявиPhotoVideo31 березня, 05:28 • 45390 перегляди
Євробачення запускає азійську версію - що відомоVideo31 березня, 06:33 • 37892 перегляди
Від мексиканського хліба до фінського пудингу - Великодня випічка у різних країнах світуPhoto07:42 • 40343 перегляди
Нетаньягу намагається "всидіти на двох стільцях" між рф та Іраном - Зеленський08:25 • 22950 перегляди
Головнокомандувач ЗСУ назвав головну військову мету України на 2026 рік09:10 • 22138 перегляди
Публікації
Чим відрізняється Coca-Cola від Pepsi - склад, рецептура та "секретні" інгредієнти улюблених напоїв Photo11:05 • 16662 перегляди
Від мексиканського хліба до фінського пудингу - Великодня випічка у різних країнах світуPhoto07:42 • 40706 перегляди
Мітинги у США — чи можливо усунути Трампа через імпічмент30 березня, 15:29 • 112439 перегляди
В Україні з 1 квітня стартує нерестова заборона - що зміниться для рибалокPhoto30 березня, 14:18 • 58570 перегляди
Як клініка Odrex втрачає пацієнтів і гроші через публічні скандали 30 березня, 11:40 • 70724 перегляди
Золотий унітаз виставили у Вашингтоні, висміюючи декор Трампа на тлі ремонту у Білому доміPhotoVideo11:59 • 8052 перегляди
Louis Vuitton створив їстівну сумку до Великодня з шоколаду вагою понад кілограмPhoto11:46 • 7500 перегляди
Євробачення запускає азійську версію - що відомоVideo31 березня, 06:33 • 38163 перегляди
"Аватар 4" вже на горизонті - дата прем’єри та повернення культових героїв30 березня, 16:42 • 32830 перегляди
Софі Тернер травмувалася - зйомки серіалу "Tomb Raider" зупинено на два тижні30 березня, 15:06 • 29930 перегляди
російські компанії накопичили сотні мільярдів у рупіях в Індії, але використати кошти не можуть - розвідка

Київ • УНН

 • 80 перегляди

На рахунках в Індії застрягли мільярди доларів за нафту через обмежену конвертацію валюти. Індія не дозволяє рф виводити кошти або купувати активи.

На рахунках російських компаній в Індії накопичилися величезні суми в індійських рупіях як оплата за нафту. Йдеться про еквівалент сотень мільярдів американських доларів. Незважаючи на звернення росіян, Індія не поспішає надавати можливості для використання цих грошей. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки, пише УНН.

Деталі

Із початком повномасштабного вторгнення в Україну й запровадженням міжнародних антиросійських санкцій розрахунки за нафту між рф та Індією відбуваються в рупіях. Для цього російські експортери мають спеціальні рахунки Vostro в індійських фінансових установах. Водночас механізм виведення грошей з Індії фактично відсутній.

Рупія є обмежено конвертованою валютою, тому існують жорсткі норми щодо її використання, особливо для нерезидентів. Оплатити цими коштами можливо лише імпорт індійських товарів, місцеві податки або інвестувати в індійські проєкти. Але для купівлі акцій чи облігацій Резервний банк Індії має надати дозвіл, а там досі лише "розглядається" така можливість.

Події останніх тижнів навколо Перської затоки й тимчасове пом’якшення американських санкцій щодо російської нафти активізували закупівлю індійськими нафтопереробними підприємствами сировини з рф. Тобто об’єми вантажу невикористаних рупій будуть лише зростати. Для прикладу, за квітень – грудень 2025 року товарообіг між росією та Індією становив 63,6 млрд доларів США, з яких приблизно 59 млрд – експорт нафти. Плюси для індійської економіки однозначні: нафта купується зі суттєвими знижками, а гроші залишаються в національній економіці, оскільки лежать в індійських банках

- додали у розвідці.

Золото стабілізувалося після заяви ФРС про контроль інфляції попри напруження на Близькому Сході31.03.26, 05:56 • 5426 переглядiв

Ольга Розгон

Світ
Санкції
Енергетика
Війна в Україні
Індія
Україна