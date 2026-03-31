російські компанії накопичили сотні мільярдів у рупіях в Індії, але використати кошти не можуть - розвідка

На рахунках російських компаній в Індії накопичилися величезні суми в індійських рупіях як оплата за нафту. Йдеться про еквівалент сотень мільярдів американських доларів. Незважаючи на звернення росіян, Індія не поспішає надавати можливості для використання цих грошей. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки, пише УНН.

Деталі

Із початком повномасштабного вторгнення в Україну й запровадженням міжнародних антиросійських санкцій розрахунки за нафту між рф та Індією відбуваються в рупіях. Для цього російські експортери мають спеціальні рахунки Vostro в індійських фінансових установах. Водночас механізм виведення грошей з Індії фактично відсутній.

Рупія є обмежено конвертованою валютою, тому існують жорсткі норми щодо її використання, особливо для нерезидентів. Оплатити цими коштами можливо лише імпорт індійських товарів, місцеві податки або інвестувати в індійські проєкти. Але для купівлі акцій чи облігацій Резервний банк Індії має надати дозвіл, а там досі лише "розглядається" така можливість.

Події останніх тижнів навколо Перської затоки й тимчасове пом’якшення американських санкцій щодо російської нафти активізували закупівлю індійськими нафтопереробними підприємствами сировини з рф. Тобто об’єми вантажу невикористаних рупій будуть лише зростати. Для прикладу, за квітень – грудень 2025 року товарообіг між росією та Індією становив 63,6 млрд доларів США, з яких приблизно 59 млрд – експорт нафти. Плюси для індійської економіки однозначні: нафта купується зі суттєвими знижками, а гроші залишаються в національній економіці, оскільки лежать в індійських банках - додали у розвідці.

