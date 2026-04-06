$43.8150.46
ukenru
04:08 • 3742 перегляди
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+11°
4.7м/с
52%
747мм
Графіки відключень електроенергії
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Сергій Лисак
Володимир Зеленський
Музикант
Чак Шумер
Актуальні місця
Сполучені Штати Америки
Україна
Іран
Китай
Сирія
Реклама
УНН Lite
Pepsi припиняє спонсорство британського фестивалю, де Каньє Вест мав виступати хедлайнером5 квітня, 15:58 • 22343 перегляди
"Уже ближче до Місяця, ніж до Землі": екіпаж Artemis II показав епічні фото з космосуPhotoVideo4 квітня, 10:47 • 38329 перегляди
Суд у США відхилив більшість звинувачень Блейк Лайвлі проти Джастіна БалдоніPhoto4 квітня, 07:41 • 39925 перегляди
Кайлі Дженнер показала провокаційні образи для обкладинки Puss PussPhoto3 квітня, 09:23 • 51474 перегляди
Суд у США заблокував будівництво бальної зали Трампа1 квітня, 14:47 • 65522 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Золото
Іскандер (ОТРК)
Ракетний комплекс "Панцир"

Ціна на золото знижується на тлі нових погроз Трампа Ірану

Київ • УНН

 • 1668 перегляди

Вартість золота впала до 2637 доларів через погрози Трампа атакувати інфраструктуру Ірану. Інвестори обирають долар на тлі зростання цін на нафту.

Фото: Bloomberg

Ціни на золото в понеділок знизилися після нових жорстких заяв президента США Дональда Трампа щодо Ірану. Ринок реагує на зростання нафтових цін, сильніший долар і побоювання, що ескалація на Близькому Сході може посилити інфляційний тиск, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

На початку торгів вартість золота падала на 1,4%, а згодом торгувалася біля позначки 4637 доларів за унцію. Одночасно дешевшали й інші дорогоцінні метали: срібло, платина та паладій, тоді як індекс долара США демонстрував зростання.

Чому золото пішло вниз

Трамп напередодні пригрозив Ірану новими ударами по енергетичній та іншій інфраструктурі, якщо Тегеран не відкриє Ормузьку протоку. На цьому тлі нафта знову пішла вгору, а інвестори почали переглядати очікування щодо інфляції та майбутнього зниження ставок у США.

Саме це й тисне на золото. Коли зростають нафтові ціни та інфляційні ризики, ринок частіше закладає довше збереження високих ставок, а це зазвичай погано для золота, яке не приносить відсоткового доходу.

Що ще тисне на ринок

Додатковим фактором стало й те, що частина інвесторів почала закривати позиції в золоті, щоб покривати втрати в інших активах. На тлі воєнної нестабільності та сильних рухів на енергетичному ринку золото тимчасово втрачає частину своєї традиційної ролі "тихої гавані".

Степан Гафтко

ЕкономікаСвіт
Золото
Bloomberg
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
Іран