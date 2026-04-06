Ціна на золото знижується на тлі нових погроз Трампа Ірану

Фото: Bloomberg

Ціни на золото в понеділок знизилися після нових жорстких заяв президента США Дональда Трампа щодо Ірану. Ринок реагує на зростання нафтових цін, сильніший долар і побоювання, що ескалація на Близькому Сході може посилити інфляційний тиск, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

На початку торгів вартість золота падала на 1,4%, а згодом торгувалася біля позначки 4637 доларів за унцію. Одночасно дешевшали й інші дорогоцінні метали: срібло, платина та паладій, тоді як індекс долара США демонстрував зростання.

Чому золото пішло вниз

Трамп напередодні пригрозив Ірану новими ударами по енергетичній та іншій інфраструктурі, якщо Тегеран не відкриє Ормузьку протоку. На цьому тлі нафта знову пішла вгору, а інвестори почали переглядати очікування щодо інфляції та майбутнього зниження ставок у США.

Саме це й тисне на золото. Коли зростають нафтові ціни та інфляційні ризики, ринок частіше закладає довше збереження високих ставок, а це зазвичай погано для золота, яке не приносить відсоткового доходу.

Що ще тисне на ринок

Додатковим фактором стало й те, що частина інвесторів почала закривати позиції в золоті, щоб покривати втрати в інших активах. На тлі воєнної нестабільності та сильних рухів на енергетичному ринку золото тимчасово втрачає частину своєї традиційної ролі "тихої гавані".

