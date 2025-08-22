ЄС прискорює запуск цифрового євро після закону США про стейблкоїни

$41.220.16
47.980.19
ukenru
05:52 • 4728 перегляди
Україна повернула ще 65 застряглих на російсько-грузинському кордоні громадян - МЗС
22 серпня, 01:26 • 15669 перегляди
Трамп змінює риторику: Україна має перейти в наступ - CNNPhoto
21 серпня, 14:24 • 32466 перегляди
Defence City прийнято – яка ситуація з резидентством української авіації?
Ексклюзив
21 серпня, 12:55 • 33507 перегляди
Втручання Кабміну у маркетингові угоди між фармвиробниками та аптеками загрожує конкуренції та розвитку сфери - Американська торгівельна палата
Ексклюзив
21 серпня, 12:13 • 40871 перегляди
Депутати оскаржать в КСУ закон, який позбавляє акціонерів банків, що перебувають в процесі ліквідації, доступу до правосуддя - нардеп
21 серпня, 11:27 • 23215 перегляди
Свириденко: уряд готує 155 шкіл до повернення до офлайн-навчання та обіцяє гарячі обіди для учнів з 1-го по 11-й класи
Ексклюзив
21 серпня, 10:22 • 34026 перегляди
Міністерство соцполітики, сім'ї та єдності продовжить роботу над платформою для українців за кордоном
21 серпня, 07:38 • 72184 перегляди
"Фламінго" з радіусом 3000 км: Зеленський розповів про успіхи української ракетної програми
21 серпня, 06:16 • 79345 перегляди
546 з 574 російських дронів та 31 з 40 ракет знешкоджено над Україною, у тому числі один з 4 "Кинджалів"
21 серпня, 05:30 • 81983 перегляди
Віцепрезидент США Венс: Європі доведеться взяти на себе "левову частку" витрат за гарантії безпеки для України
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+21°
1.8м/с
70%
741мм
Популярнi новини
магаданську область рф накрила потужна повінь: мости зруйновані, бензовози під водоюVideo21 серпня, 22:38 • 7028 перегляди
Заява лаврова зірвала переговори москви з Вашингтоном щодо гарантій безпеки України - Bloomberg22 серпня, 00:11 • 5826 перегляди
США відправлять учасника на російський конкурс "Інтербачення" у москві - Politico02:18 • 10102 перегляди
Соратник Трампа закликав запропонувати росії членство в НАТО для припинення війни в Україні02:43 • 12696 перегляди
МКСК: інформація про "щоденники" з фото Зеленського, які копіюють образи путіна, є фейкомPhoto03:12 • 10125 перегляди
Публікації
Defence City прийнято – яка ситуація з резидентством української авіації?21 серпня, 14:24 • 32468 перегляди
Початок осіннього сезону: що потрібно встигнути зробити на городі та в саду21 серпня, 14:05 • 7510 перегляди
Депутати оскаржать в КСУ закон, який позбавляє акціонерів банків, що перебувають в процесі ліквідації, доступу до правосуддя - нардеп
Ексклюзив
21 серпня, 12:13 • 40874 перегляди
Доручення Президента щодо здешевлення ліків залишається невиконаним – експерт21 серпня, 10:15 • 112680 перегляди
Нардепи ще у 2020 році попереджали про правову колізію, яка тепер позбавила акціонерів банків доступу до правосуддя20 серпня, 12:11 • 136655 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Андрій Сибіга
Петер Сіярто
Тулсі Габбард
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Угорщина
Білий дім
Реклама
УНН Lite
США відправлять учасника на російський конкурс "Інтербачення" у москві - Politico02:18 • 10148 перегляди
Голлі Беррі відсвяткувала 59-й день народження на Бора-Бора і поділилась ефектними знімками в бікіні Photo20 серпня, 12:51 • 77332 перегляди
Valentino призначив Ріккардо Белліні новим генеральним директором20 серпня, 12:45 • 71153 перегляди
Зірка "Зоряних війн" поділився, що роздумував про еміграцію через переобрання Трампа20 серпня, 11:47 • 69429 перегляди
Зірка "Purple Rain" судиться зі спадкоємцями Prince через ім’я "Аполлонія"20 серпня, 09:18 • 95712 перегляди
Актуальне
Безпілотний літальний апарат
Нафта
Шахед-136
Крилата ракета
Футбол

ЄС прискорює запуск цифрового євро після закону США про стейблкоїни

Київ • УНН

 • 70 перегляди

Європейський Союз прискорює запуск цифрового євро через новий закон США про стейблкоїни, який викликав занепокоєння щодо конкурентоспроможності європейської валюти. Розглядається розміщення цифрового євро на публічних блокчейн-платформах, таких як Ethereum чи Solana.

ЄС прискорює запуск цифрового євро після закону США про стейблкоїни

Європейський Союз пришвидшує роботу над запуском цифрового євро після того, як США ухвалили історичний закон, що регулює ринок стейблкоїнів обсягом понад $288 млрд. Нові американські правила викликали занепокоєння у Брюсселі щодо конкурентоспроможності європейської валюти та її ролі у глобальній фінансовій системі. Про це повідомляє Financial Times, пише УНН.

Деталі

За інформацією джерел FT, чиновники ЄС розглядають можливість розміщення цифрового євро не лише на приватній, а й на публічній блокчейн-платформі, такій як Ethereum чи Solana. Раніше цей варіант відкидали через ризики конфіденційності, але швидке просування США змусило європейських регуляторів "переглянути підхід".

Чим загрожує домінування долара

Використання доларових стейблкоїнів може відтіснити євро у міжнародних розрахунках.

Існує ризик, що європейські депозити "перетікатимуть" до США. Долар може ще більше посилити позиції у кросбордерних платежах.

Європа не може дозволити собі надмірну залежність від іноземних платіжних рішень

- наголосив П’єро Чиполлоне, член правління ЄЦБ.

Хто вже попереду

Китай активно впроваджує цифровий юань.

Велика Британія розглядає цифровий фунт.

У США стейблкоїни випускають компанії Circle і Tether, а великі банки, як-от Citi та JPMorgan, готуються до запуску власних токенів.

Хоча вже існують євро-стейблкоїни, найбільший з яких належить Circle із капіталізацією $225 млн, створення цифрового євро від ЄЦБ закріпило б стратегічну автономію регіону та знизило залежність від доларових токенів.

ЄЦБ заявив, що досліджує різні технології - як централізовані, так і децентралізовані, включно з технологіями розподіленого реєстру. Остаточне рішення щодо архітектури цифрового євро ще не ухвалене.

Ефір наздоганяє біткоїн: крипторинок піднімається до історичних максимумів13.08.25, 17:30 • 6175 переглядiв

Степан Гафтко

ЕкономікаНовини СвітуТехнології
Криптовалюта
Євро
Долар США
Європейський центральний банк
Ethereum
JPMorgan Chase
Financial Times
Європейський Союз
Велика Британія
Китай
Сполучені Штати Америки
Угорщина