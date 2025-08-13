Ефір наздоганяє біткоїн: крипторинок піднімається до історичних максимумів

Біткоїн і ефір близькі до рекордних цін, а інвестори масово вкладають кошти у другу за величиною криптовалюту. Ефір демонструє неймовірний сплеск попиту, піднімаючи загальну капіталізацію ринку до рекордних 4,2 трильйона доларів.

Про це повідомляє Вloomberg, пише УНН.

Деталі

Станом на ранок середи в Нью-Йорку біткоїн торгувався на рівні понад 120 600 доларів — лише на 2% нижче свого липневого піку. Ефір же подолав тривалий період застою і знаходиться всього за 3% від рекордної вартості 2021 року. Другий за величиною токен стимулював зростання загальної капіталізації ринку криптовалют до історичних 4,2 трильйона доларів, за даними CoinGecko.

Рекордний попит на ефір підкріплений значними інвестиціями у фонди, що працюють з токеном, та зростанням кількості "казначейських" компаній, які накопичують Ethereum за прикладом стратегії Майкла Сейлора для біткоїна.

Загальна сума ефіру у таких організацій перевищила 17 мільярдів доларів, повідомляє StrategicEthReserve.xyz.

Акції ETHZilla, біотехнологічної казначейської компанії, під контролем мільярдера Пітера Тіля, на премаркеті виросли більш ніж на 50%, а вівторок приніс зростання понад 200% після оголошення про володіння 82 186 токенами Ethereum.

За даними Bloomberg, американські спотові ETF на ефір у серпні залучили понад 1,7 мільярда доларів чистого припливу, тоді як фонди біткойна зазнали відтоку на 436 мільйонів доларів.

Вперше дев’ять ефірних ETF перевищили за торговою активністю дванадцять біткоїн-аналогів. Відкритий інтерес до ф’ючерсів на ефір також досяг рекордних 66 мільярдів доларів (Coinglass).

На думку Джеффа Кендрика з Standard Chartered, ухвалення в липні закону GENIUS у США, що сприяє масовому впровадженню стейблкоїнів, опосередковано збільшить активність Ethereum, адже понад половина стейблкоїнів базується саме на цьому токені. Це відкриває шлях для активнішої роботи децентралізованих фінансів (DeFi), де ETH займає домінуючу позицію.

Standard Chartered прогнозує, що до кінця 2025 року ефір може досягти 7 500 доларів, порівняно з попередньою цільовою позначкою 4 000 доларів, підкреслюючи неймовірний потенціал росту другої за величиною криптовалюти.

Доповнення

Глобальні фінансові ринки, включно з криптовалютним, миттєво відреагували на заяву президента США Дональда Трампа про прогрес у відносинах із Китаєм. Ціна біткоїна зросла майже до 105 тис. доларів за монету.

Фінтехекспертка та співзасновниця української фінтех-екосистеми Concord Fintech Solutions Олена Сосєдка в коментарі для УНН зазначила, що це підтверджує: криптовалюта вже давно перестала бути суто спекулятивним активом і стала частиною глобальної макрофінансової системи. За її словами, цифрові активи чутливо реагують на позитивні очікування, особливо коли йдеться про можливе послаблення регуляторного тиску або зміцнення довіри з боку інституцій.

Сосєдка підкреслила, що зростання торкнулося не лише біткоїна — ціни інших криптовалют, зокрема Ethereum, також піднялися і наближаються до 3 тис. доларів за монету.

Біткоїн — це індикатор не лише фінансової, а й політичної кон’юнктури. Оскільки цифрові активи не підконтрольні урядам, вони особливо чутливо реагують на сигнали великих гравців - додала експертка.

Нагадаємо

Курс біткоїна зріс до $122 000, наблизившись до історичного максимуму $123 205. Зростання зумовлене інтересом великих інвесторів та корпоративних казначейств.