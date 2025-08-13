Эфир догоняет биткойн: крипторынок поднимается до исторических максимумов

Биткойн и эфир близки к рекордным ценам, а инвесторы массово вкладывают средства во вторую по величине криптовалюту. Эфир демонстрирует невероятный всплеск спроса, поднимая общую капитализацию рынка до рекордных 4,2 триллиона долларов.

Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

По состоянию на утро среды в Нью-Йорке биткойн торговался на уровне более 120 600 долларов — всего на 2% ниже своего июльского пика. Эфир же преодолел длительный период застоя и находится всего в 3% от рекордной стоимости 2021 года. Второй по величине токен стимулировал рост общей капитализации рынка криптовалют до исторических 4,2 триллиона долларов, по данным CoinGecko.

Рекордный спрос на эфир подкреплен значительными инвестициями в фонды, работающие с токеном, и ростом количества "казначейских" компаний, которые накапливают Ethereum по примеру стратегии Майкла Сэйлора для биткойна.

Общая сумма эфира в таких организациях превысила 17 миллиардов долларов, сообщает StrategicEthReserve.xyz.

Акции ETHZilla, биотехнологической казначейской компании, под контролем миллиардера Питера Тиля, на премаркете выросли более чем на 50%, а вторник принес рост более 200% после объявления о владении 82 186 токенами Ethereum.

По данным Bloomberg, американские спотовые ETF на эфир в августе привлекли более 1,7 миллиарда долларов чистого притока, тогда как фонды биткойна испытали отток на 436 миллионов долларов.

Впервые девять эфирных ETF превысили по торговой активности двенадцать биткойн-аналогов. Открытый интерес к фьючерсам на эфир также достиг рекордных 66 миллиардов долларов (Coinglass).

По мнению Джеффа Кендрика из Standard Chartered, принятие в июле закона GENIUS в США, способствующего массовому внедрению стейблкоинов, опосредованно увеличит активность Ethereum, ведь более половины стейблкоинов базируется именно на этом токене. Это открывает путь для более активной работы децентрализованных финансов (DeFi), где ETH занимает доминирующую позицию.

Standard Chartered прогнозирует, что к концу 2025 года эфир может достичь 7 500 долларов, по сравнению с предыдущей целевой отметкой 4 000 долларов, подчеркивая невероятный потенциал роста второй по величине криптовалюты.

Дополнение

Глобальные финансовые рынки, включая криптовалютный, мгновенно отреагировали на заявление президента США Дональда Трампа о прогрессе в отношениях с Китаем. Цена биткойна выросла почти до 105 тыс. долларов за монету.

Финтех-эксперт и соучредитель украинской финтех-экосистемы Concord Fintech Solutions Елена Соседка в комментарии для УНН отметила, что это подтверждает: криптовалюта уже давно перестала быть чисто спекулятивным активом и стала частью глобальной макрофинансовой системы. По ее словам, цифровые активы чутко реагируют на позитивные ожидания, особенно когда речь идет о возможном ослаблении регуляторного давления или укреплении доверия со стороны институций.

Соседка подчеркнула, что рост коснулся не только биткойна — цены других криптовалют, в частности Ethereum, также поднялись и приближаются к 3 тыс. долларов за монету.

Биткойн — это индикатор не только финансовой, но и политической конъюнктуры. Поскольку цифровые активы не подконтрольны правительствам, они особенно чутко реагируют на сигналы крупных игроков - добавила эксперт.

Напомним

Курс биткойна вырос до $122 000, приблизившись к историческому максимуму $123 205. Рост обусловлен интересом крупных инвесторов и корпоративных казначейств.